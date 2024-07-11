假意好心騙女子下車 布碌崙2男盜走車內貴重物品

一名疑似亞裔男性及同夥在羊頭灣犯案。(市警提供)

眾多華裔居住的布碌崙 (布魯克林)羊頭灣社區近日發生一起不尋常的盜竊案件，一名疑似亞裔 的男性及其外族裔的同夥，誘騙一名坐在車內的女子下車，指她有物品丟失在大街上，結果趁她下車時，兩嫌偷走其放在車內的手機、信用卡 和大約6000元現金；警方當前根據監控錄像，公布了兩名嫌犯的照片，並發布通緝令，呼籲知情者及時向警方提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

這宗案件發生在市警61分局的轄區內，7月5日約中午12時44分，一名63歲的女性坐在自己的轎車內，當時車子正停靠在東17街1637號門前；這時，一名男子朝女子走近，告訴她說剛才她不慎把一些物品遺失在大街上，提醒她去看一眼。

女子信以為真，下車跟著這名男子去查看，這時第二名男子趁機走近汽車，從車上拿走了這名女性的手提包，包內裝有手機、多張信用卡和6000元現金；兩名嫌犯得逞後，沿著東17街北向快步離開，女子後來才發現上當、立即報警，警方表示這起案件未導致任何人傷亡。

根據警方的描述，第一名嫌犯擁有淺膚色、戴眼鏡，疑似亞裔，犯案時頭戴灰色棒球帽、黑色口罩、身穿淺藍色襯衫和灰色褲子，背著雙肩包；第二名嫌犯則是中等膚色，頭戴棒球帽，身穿白色長袖襯衫和牛仔褲。