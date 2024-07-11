紐約州長簽署系列電動車安全法案 涵蓋零售到充電全程

州長霍楚(Kathy Hochul)簽署了一系列法案，制定了明確的電動車充電指導方針。(州長辦公室提供)

電動車 鋰電池相關火災頻發，其安全隱患一直是州市府關注的重點。11日，州長霍楚(Kathy Hochul)簽署了一系列法案，制定了明確的電動車充電指導方針，以提升電動車、電動滑板車等鋰電池交通工具的安全性，並加強市民的安全防範意識。

本次簽署的法案共八條，涵蓋了電動車、電動滑板車等鋰電池微型交通工具(micro-mobility devices)等內容。其中，法案S.154F/A.4938-D禁止出售不符標準的電動車鋰電池，並設定了民事罰款金額，授權地方檢察長(district attorney)、郡檢察官(county attorney)和法律顧問(corporation counsel)有共同權限尋求救濟。法案S.7703-B/A.8450-B則要求，任何在紐約州內使用的電動車，必須在銷售點由經銷商進行註冊，以避免未註冊車輛直接上路的情形。

其他法案還包括要求州務廳(New York Department of State)制定與火災預防有關的安全資源和協議；為消防員提供有關鋰電池事故應急響應的培訓材料；要求電動車零售商 向顧客提供操作手冊；要求警方和司法官員在調查電動車傷亡事故時，向州汽車監理廳(DMV)報告；

新法還要求在售賣電動車時，需在充電線上附上紅色標籤，標註「不使用時請拔掉插頭」；要求零售商在電動車上貼上警示標籤，提醒駕駛人禮讓行人並遵守交通法規。新法規定，零售商若未履行，將被處以罰款，首次違法每輛車罰款不超過250元，後續違法罰款不超過1000元。

州參議員曲怡文表示，電動車對紐約市的藍領一族來說至關重要。「但長期以來，鋰電池安全事故頻發，給我們的社區造成了多場火災。這一系列法案將促進更安全的充電習慣，提高市民的社區安全意識，防止悲劇重演。」