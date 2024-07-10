時報廣場治安拉警報？ 四小時內三人遭刺一人被咬

時報廣場四小時內，三人遭刺一人被咬。(記者顏嘉瑩／攝影)

在治安波動和移民危機的雙重作用下，被譽為「世界十字路口」的紐約市地標時報廣場 (Times Square)近期頻繁有暴力罪案發生，涉及槍擊、襲警和偷竊等，引發居民和遊客恐慌；然而，在9日(周二)夜間至10日(周三)凌晨的四小時內，這一區域則連續發生罪案，導致三人遭刺傷和一人被咬傷。

市警表示，在從周二夜間到周三凌晨，時報廣場附近發生多起攻擊事件，導致三人被砍傷，另有一人被噴射胡椒噴霧並被咬傷。根據警方消息，多起不相關的案件以一名26歲的男子在廣場7號線地鐵站 台上被砍傷右臂而告終，時間約為凌晨3時45分。

據警方消息稱，受害者聲稱嫌疑人之前曾騷擾過他，當其再次遇見這名陌生人時，對方用刀刺傷了他。當局表示，受傷男子向到場警員展示了嫌犯的照片，因此警方很快逮捕了傷人者，為來自布碌崙(布魯克林) 的25歲男子埃爾南德斯(Michael Hernandez)。

警方表示，埃爾南德斯被控二級襲擊罪和四級持有犯罪武器罪。此外，警員在其短褲的左口袋中發現了一把彈簧刀。同時，警方稱在凌晨1時前後發生的另一起無關的襲擊中，19歲的弗洛雷斯(Sara Flores)在西42街和第六大道的布萊恩公園(Bryant Park)行走時，告知一名完全陌生的30歲女子湯普金斯(Jennifer Tompkins)，她不久前被一群人襲擊。

警方表示，湯普金斯警告弗洛雷斯讓其離開，否則她會用胡椒噴霧噴她，但弗洛雷斯仍然堅持。隨後，兩人之間發生鬥毆，湯普金斯涉嫌用胡椒噴霧噴向弗洛雷斯並咬了她的嘴唇，而弗洛雷斯則刺傷了湯普金斯的頭部和肋骨。

警方表示，兩名女子均被逮捕，並被控二級襲擊罪和威脅罪。當局稱，弗洛雷斯來自布朗士，湯普金斯來自皇后區。此外，最早的一起襲擊事件發生在周二晚上11時30分前後，一名31歲的男子在南行的地鐵A、C和E線站台上與另一名男子發生爭執後被劃傷腹部。

多起案件發生前，市長亞當斯 (Eric Adams)表示，時報廣場的繁榮景象代表了城市「已經恢復」且市民在「享受時光」。