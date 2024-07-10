長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖

長島一家義大利三明治熟食店因為醃黃瓜三明治一炮而紅。(截取自NBC New York)

醃黃瓜在三明治中不是罕見的食材，但若把三明治中夾著食物的兩片麵包，直接換成醃黃瓜…你會感興趣嗎？這聽起來似乎匪夷所思的新式三明治，自從有網友在短影音平台介紹一炮打紅，讓出售三明治的熟食店內常常大排長龍，不少顧客從外州驅車來「朝聖」。

位於長島 南岸(South Shore)的一個熟食店 Seven Brothers Gourmet專賣義大利三明治，自今年一月起開始突發奇想賣醃黃瓜三明治，用大塊醃黃瓜取代麵包，中間可以夾顧客想要的任何食材，每個價格在10美金左右。五月份，店員的親戚拍下自己試吃這款三明治的TikTok ，大讚好吃，沒想到影片瘋傳，目前影片已有超過400萬觀看量，也讓這家三明治小店成為網路流行美食趨勢的當紅炸子雞。

讓醃黃瓜三明治走紅的是TikTok用戶Gabby。(截取自TikTok@gabbyparmesan)

店長之一菲奧裡托(Anthony Fiorito)表示，醃黃瓜三明治賣太好，現在店裡專門開闢出一條結賬隊列來照顧這部分顧客；他留意到，來買這款三明治的很多都是看過TikTok影片的Z世代年輕人。菲奧裡托對NBC表示，最多的時候一天會賣出1200個醃黃瓜三明治，為此還專門新雇了員工。據他了解，有顧客願意排隊半小時、一小時，只為嘗鮮；還有人專門驅車來朝聖，有的來自新澤西、康州、紐約上州奧伯尼。