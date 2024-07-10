我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登不退 能堅持多久？中俄聯手給北約顏色

拜登支持者漸流失 影星喬治克隆尼公開呼籲他退選

長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖

世界新聞網何卓賢／即時報導
長島一家義大利三明治熟食店因為醃黃瓜三明治一炮而紅。(截取自NBC New York)
長島一家義大利三明治熟食店因為醃黃瓜三明治一炮而紅。(截取自NBC New York)

醃黃瓜在三明治中不是罕見的食材，但若把三明治中夾著食物的兩片麵包，直接換成醃黃瓜…你會感興趣嗎？這聽起來似乎匪夷所思的新式三明治，自從有網友在短影音平台介紹一炮打紅，讓出售三明治的熟食店內常常大排長龍，不少顧客從外州驅車來「朝聖」。

位於長島南岸(South Shore)的一個熟食店 Seven Brothers Gourmet專賣義大利三明治，自今年一月起開始突發奇想賣醃黃瓜三明治，用大塊醃黃瓜取代麵包，中間可以夾顧客想要的任何食材，每個價格在10美金左右。五月份，店員的親戚拍下自己試吃這款三明治的TikTok，大讚好吃，沒想到影片瘋傳，目前影片已有超過400萬觀看量，也讓這家三明治小店成為網路流行美食趨勢的當紅炸子雞。

讓醃黃瓜三明治走紅的是TikTok用戶Gabby。(截取自TikTok@gabb...
讓醃黃瓜三明治走紅的是TikTok用戶Gabby。(截取自TikTok@gabbyparmesan)

店長之一菲奧裡托(Anthony Fiorito)表示，醃黃瓜三明治賣太好，現在店裡專門開闢出一條結賬隊列來照顧這部分顧客；他留意到，來買這款三明治的很多都是看過TikTok影片的Z世代年輕人。菲奧裡托對NBC表示，最多的時候一天會賣出1200個醃黃瓜三明治，為此還專門新雇了員工。據他了解，有顧客願意排隊半小時、一小時，只為嘗鮮；還有人專門驅車來朝聖，有的來自新澤西、康州、紐約上州奧伯尼。

TikTok 長島

上一則

曼哈頓華埠婦女疑遭尾隨 自家樓內遇襲被劫

延伸閱讀

危害少兒 長島11學區訴社媒巨頭

危害少兒 長島11學區訴社媒巨頭
國慶日全美槍案頻傳 33死數十傷 芝加哥最嚴重11死55傷

國慶日全美槍案頻傳 33死數十傷 芝加哥最嚴重11死55傷
國慶日全美槍案頻傳 33死數十傷 傷亡人數高於去年

國慶日全美槍案頻傳 33死數十傷 傷亡人數高於去年
網評「加州最佳炸雞」在南加華人區

網評「加州最佳炸雞」在南加華人區

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了