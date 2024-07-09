獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

在網路詐騙盛行的大背景下，以身分盜竊為目的各類詐騙手法層出不窮，布碌崙 (布魯克林)班森賀一名華女 日前就在求職過程中遇上騙徒，儘管她與某公司的人力資源部接洽並不長的時間，對方很快便提出錄用她，並提供高薪工作職位；華女感到疑惑，後來自行調查一番才發現不法分子借該公司名義行騙已久，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明，希望分享自身經歷，呼籲公眾避免落入求職詐騙的圈套。

目前求職已有一段時間的華女葉欣妮，過去幾個月在各大求職網站中投簡歷，專門找平面設計師的職缺崗位，期間電郵收到了一封來自「Mori Associates」的面試邀請；她指出，很快便與一名自稱是「招聘官員」(Consulting Recruitment Officer)的男性取得聯繫，兩人一直是在在電郵中一來一往地交談，過程中她得知該公司正在招聘一名「遠程平面設計師」(Remote Graphic Designer)。

葉欣妮表示，起初的交流並沒有讓她起疑，後來對方發來一份含有面試問題的申請表格，並強調在這份文件裡會有職務的詳細說明；她填寫完畢後便回覆對方的郵件，結果對方很快便通知她說，公司相當認可她優秀且專業的能力、極佳的簡歷，決定立即雇用她。

在同一封電郵中，對方首次提到了將支付給她的薪資，顯示起薪是每小時60元，將會每周發薪，且還能享有優渥的待遇；葉欣妮表示，從事平面設計工作多年，從未有過如此高的薪資，她也回想，雙方由始至終從未視頻面試過，種種因素讓她瞬間犯疑，「若一個公司願意支付高額薪水，難道他們不會想要跟我視頻通話，來進一步了解我，甚至看我以往的作品嗎？」

招聘官員在華女填寫申請表格後不久便通知她被錄取了。(葉欣妮提供)

招聘官員在郵件下方附上公司的真實網址，提升信服力。(葉欣妮提供)

葉欣妮接著徵詢身邊人的意見，男友也覺得蹊蹺，覺得底薪給的太高，太不可信，建議她撥電給有關公司查明情況；葉欣妮後來到求職平台領英(LinkedIn)去搜索，發現「Mori Associates」確實存在，不過在某個留言中，她發現一名跟自己情況類似的網友，其留言稱想確認最近收到的錄取通知書，是否出自該公司之手；結果公司的管理人員回應道，近來有騙徒盜用他們的名義詐騙，他們未發出過類似文件，但若民眾有興趣，歡迎到其官網中投簡歷，就是這番話讓葉欣妮意識到差點被騙了。

葉欣妮回憶，詐騙分子在電郵中寫得長篇大論，還提到一般美國公司請人都會附上的平等就業 機會說明，在郵件下方的發件人姓名之下，還附上該公司的網址，就算收件人點進去，也會看到該公司的真實詳細信息，這就很大程度提升信服力；她也強調，在提出錄用後，對方開始索要她更多的個人信息，包括合法姓名、出生日期、住家地址以及手機號碼等，還讓她盡快提交這些資料。

她表示，身邊常聽聞有人被「殺豬盤」騙錢，但都是以感情下手，在職場方面較為少見，對騙徒鉅細靡遺的詐騙細節感到驚嘆，認為他們的騙術愈來愈高明且具創意，也慶幸自己多了一份心眼；但她也說，可能會有人被優渥的薪資待遇一時蒙蔽，一步步落入騙徒的圈套，她希望自身的這段經歷可以起到警示作用，同時善用領英作為搜索資源，必要時候可考慮直接撥電給有關公司詢問，以免在很艱辛的求職路上，還要蒙受財務損失。