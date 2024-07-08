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紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女竟被騙 遭捕

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紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

記者胡聲橋／紐約即時報導
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約一名華女在網上買兇殺害情人的太太和女兒，但沒料到的是，她買兇使用的網站其實是一個騙局，根本沒有什麼所謂的殺手。這名華女近日在維吉尼亞州被捕，後轉到紐約東區聯邦法庭，她於8日過堂，被指控犯有買兇殺人罪(murder-for-hire)。

根據法庭文件，現年42歲的周悅(Yue Zhou，音譯)報住皇后區法拉盛。2019年3月25日至4月4日，周悅試圖通過暗網上的一個買兇殺人網站，雇用一名殺手謀殺其當時情人的太太。周悅當時對這段感情非常投入，表達過希望與情人結婚生子。周悅在該網站使用化名「大樹」(Bigtree)，完成了下單殺人的所有步驟。為了支付殺人費用，周悅與烏克蘭的一家比特幣兌換服務公司簽訂合同，以她的名義用比特幣向該網站支付5000元。周悅還向布碌崙(布魯克林)的一個中間人支付了大約5000元現金，然後與網站管理員聯繫，確認付款。周悅還提供了對受害者的詳細描述，包括其住處、工作時間安排和實施謀殺的最佳時間，這樣受害者的丈夫就可以有不在場證明。

周悅後來又試圖用該網站謀殺其情人的成年女兒。2021年2 月，周悅還向情人女兒的一名鄰居發送短信，希望雇用這名鄰居殺害情人的女兒。周悅答應給這名鄰居1萬元和性方面的好處，作為殺死其情人女兒並將其屍體丟入湖中的交換條件。

周悅在部署謀殺計畫時並不知道該網站是由第三方運營的一個騙局，而且根本不存在真正的雇用殺手。她的謀殺計畫也很快敗露了。

法庭文件顯示，周悅過去幾年在全國多個與非法性服務有關的水療中心(spa)工作過。6月5日，周悅在維吉尼亞州的一家水療中心被逮捕。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)和美國國土安全部紐約國土安全調查局(HIS)負責此案的特別探員阿爾維羅(Ivan J. Arvelo)宣布了對周悅的買兇殺人指控。皮斯表示，被告採取積極手段，雇用殺手無情地殺害了其情人的妻子。她的邪惡計劃之所以被挫敗，是因為她用來安排雇凶殺人的網站是一個騙局。雖然這個買兇計畫涉及互聯網和比特幣等高科技，但這個計畫最終就是冷血謀殺。

維吉尼亞州 比特幣 華女

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