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借微信換匯名義約見實則搶劫 紐約騙子犯案4起

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借微信換匯名義約見實則搶劫 紐約亞裔騙子已犯案4起

記者高雲兒／紐約即時報導
警方近日發布兩名亞裔嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。圖為男嫌。(市警局提供)
警方近日發布兩名亞裔嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。圖為男嫌。(市警局提供)

紐約市警方表示，多名在5月底以微信換匯名義搶劫的嫌犯，近日在凱辛納公園再次犯案，涉案金額超過1萬元；而加上這起案件，該團夥已經在全市犯案四起，金額累積超過5萬元。 警方公布其中兩名亞裔嫌犯照片，懸賞3500元，呼籲民眾提供線索。

警方稱，該團夥通過社群軟件，藉口和受害者現金換匯，實際是實施搶劫。最新的事件發生在6月10日上午11時20分,，四名嫌犯在凱辛納公寓的新鮮草原路(Fresh Meadow Rd)約見一名33歲亞裔女和39歲亞裔男，其中一名嫌犯拔出一把槍，而其餘同夥多次毆打33歲亞裔女，最後兩名受害者被搶走1萬700元的現金和財物。

警方稱，該團夥的兩名成員於前一天晚上在皇后丘(Queensboro Hill)進行了類似的搶劫，6月9日晚9時30分，兩名嫌犯在波普勒街(Pople st.)132-27號住宅前和一名22歲亞裔女及一名39歲男子會面。會面一開始，一名嫌犯就拔出手槍，並多次攻擊兩名受害者，造成輕微傷害。嫌犯搶走大約3萬2000元的現金和其他財物後，逃之夭夭。

另外，5月27日中午12時左右，一名27歲亞裔男子和三名嫌犯在法拉盛39大道138-23號建築後方碰頭，計畫通過微信轉帳，把攜帶的美金換成人民幣。當亞裔男子把7000元現金給碰頭的女嫌時，另兩名男嫌拳打這名男子，強行取走7000元後三人逃逸。

這幾名嫌犯在同天下午4時，又在布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)的19大道8807號，與一名18歲亞裔女子會面，搶走該女子大約4000元錢財。

紐約市警方上周發布了兩名亞裔嫌犯的圖像，其中一人被描述為一個亞裔男性，穿著印有「Celine」白色字母的黑色連帽衫，黑色短褲，還穿著汗衫和拖鞋。第二名嫌犯是長髮亞裔女性，著白色背心。

警方懸賞最高3500元，以獲取捉拿該團夥的信息。民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方近日發布兩名亞裔嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。圖為女嫌。(市警局提供...
警方近日發布兩名亞裔嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。圖為女嫌。(市警局提供)

亞裔 微信 紐約市

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