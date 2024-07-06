紐約再現高溫預警 全市老人中心開放供市民納涼

國家氣象局(The National Weather Service)6日發布高溫預警。(記者范航瑜／攝影)

國家氣象局(The National Weather Service)6日發布高溫 預警，警報有效時間為中午至晚上8時。市府同時也發布通知，提醒市民注意防暑防曬，並在當天將全市老人活動中心向所有年齡段市民開放。

在前晚的暴雨過後，6日天氣炎熱潮濕，高溫指數直逼100華氏度。市緊急管理局(Emergency Management Department)與市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)當日發布通知，敦促市民採取防暑防曬措施，及時補充水分、少吃多餐、盡量待在室內、穿輕薄淺色的衣服，尤其對於老人、兒童、孕婦等高危人群來說尤其關鍵。如果有皮膚炎熱乾燥、呼吸困難、心跳加快、頭暈噁心等症狀出現，請立即就醫或撥打911。

市府表示，在高溫天氣下，空調冷氣是保持安全和健康的最佳途徑。紐約市 大多數與高溫相關的死亡案例都發生在沒有空調的家庭中，而一些高危人群家裡可能沒有空調。紐約市為這部分經濟困難的居民開放了數百個冷氣開放的公共服務設施作為納涼中心，包括公共圖書館和部分公校，老人活動中心6日也將對所有年齡段市民開放。

此外，市府還在全市範圍內設置了包括噴灑淋浴和飲水機等降溫設施。紐約市的戶外泳池開放時間為上午11時至晚上7時。公共泳池將開放至9月8日(周日)，市民可進入市公園局網站https://reurl.cc/KeWYXn查找離家近的泳池地點。此外，紐約市的羅伯托克萊門特州立公園 (Roberto Clemente State Park)與河岸州立公園(Riverbank State Park)等州立公園的泳池也將免費開放。

國家氣象局同時提醒，高溫以外，當天還可能出現陣雨和雷暴。國家氣象局也提醒計畫前往海灘的市民，海灘可能存在危險的湍流風險，游水需保持謹慎。欲了解更多避暑設施和場所的信息，可訪問NYC.gov/beattheheat。