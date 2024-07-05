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圖輯／美爆 梅西國慶煙火秀 照亮曼哈頓夜空

世界新聞網／輯
一名女孩從新澤西州霍博肯觀看梅西煙火表演。（美聯社）
一名女孩從新澤西州霍博肯觀看梅西煙火表演。（美聯社）

梅西百貨7月4日煙火秀，照亮了紐約市的天空。在中被點亮了紅、白、藍——但今年，曼哈頓西區獲得了最好的座位。

在煙火秀開始前兩個多小時，曼哈頓下西區的路上就擠滿了人，這是十年來首次在哈德遜河上空放煙火。

從新澤西州霍博肯往東觀看梅西煙火表演，可看到曼哈頓上空的煙火和帝國大廈。（路透）
從新澤西州霍博肯往東觀看梅西煙火表演，可看到曼哈頓上空的煙火和帝國大廈。（路透）
紐約民眾在哈德遜廣場的Edge 高台上觀看梅西百貨的國慶日煙火表演。 （美聯社）
紐約民眾在哈德遜廣場的Edge 高台上觀看梅西百貨的國慶日煙火表演。 （美聯社）
從新澤西州霍博肯往東觀看梅西煙火表演，可看到曼哈頓上空的煙火和帝國大廈。（美聯社...
從新澤西州霍博肯往東觀看梅西煙火表演，可看到曼哈頓上空的煙火和帝國大廈。（美聯社）
從新澤西州霍博肯往東觀看梅西煙火表演，可看到曼哈頓上空的煙火和帝國大廈。（美聯社...
從新澤西州霍博肯往東觀看梅西煙火表演，可看到曼哈頓上空的煙火和帝國大廈。（美聯社）
民眾在新澤西州霍博肯觀看哈德遜河上空的梅西百貨煙火表演，及欣賞紐約市的天際線。(...
民眾在新澤西州霍博肯觀看哈德遜河上空的梅西百貨煙火表演，及欣賞紐約市的天際線。(路透)
People watch the Macy's Fourth of July f...
People watch the Macy's Fourth of July fireworks at the Edge at Hudson Yards on Thursday, July 4, 2024, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-07-05，數位典藏序號：20240705103041885】
People watch the Macy's 4th of July Fire...
People watch the Macy's 4th of July Firework Show over the Hudson River, with the New York City skyline, from Hoboken, New Jersey, U.S., July 4, 2024. REUTERS/Eduardo Munoz【作者：路透通訊社，日期：2024-07-05，數位典藏序號：20240705105005476】
The Macy's 4th of July Firework Show are...
The Macy's 4th of July Firework Show are seen over the Empire State Buiulding and the New York City skyline, as it is seen from Hoboken, New Jersey, U.S., July 4, 2024. REUTERS/Eduardo Munoz【作者：路透通訊社，日期：2024-07-05，數位典藏序號：20240705105029362】

曼哈頓 梅西百貨 紐約市

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