圖輯／美爆 梅西國慶煙火秀 照亮曼哈頓夜空

一名女孩從新澤西州霍博肯觀看梅西煙火表演。（美聯社）

梅西百貨 7月4日煙火秀，照亮了紐約市 的天空。在中被點亮了紅、白、藍——但今年，曼哈頓 西區獲得了最好的座位。

在煙火秀開始前兩個多小時，曼哈頓下西區的路上就擠滿了人，這是十年來首次在哈德遜河上空放煙火。