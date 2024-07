圖輯／美爆 梅西國慶煙火秀 照亮曼哈頓夜空

一名女孩從新澤西州霍博肯觀看梅西煙火表演。(美聯社)

梅西百貨 7月4日煙火秀,照亮了紐約市 的天空。在中被點亮了紅、白、藍——但今年,曼哈頓 西區獲得了最好的座位。

在煙火秀開始前兩個多小時,曼哈頓下西區的路上就擠滿了人,這是十年來首次在哈德遜河上空放煙火。