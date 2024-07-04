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華男紐約8大道停車忘鎖車門 1分鐘後行李箱已被偷走

記者顏潔恩／紐約即時報導
一名華男近期將紅色轎車停在路邊，前腳剛走，一名盜竊就後腳打開車門行竊。(監控錄像圖)
一名華男近期將紅色轎車停在路邊，前腳剛走，一名盜竊就後腳打開車門行竊。(監控錄像圖)

一名華男近期趁著國慶日假期，從外州開車到布碌崙(布魯克林)8大道探訪親友，結果將車停在路邊時忘鎖車門，短短一分鐘內就被人入車盜竊，裝有貴重物品的行李箱被人盜走；據華裔社區人士指出，華男起初不想報警處理，最後被勸說後才召來警方調查，目前警方已介入，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，該名40多歲的華男趁著國慶日的假期，專程從外州開車到紐約探訪親友，2日中午他將紅色的汽車停放在日落公園7大道交57街的路邊；他因與坐在副駕駛的朋友聊得盡興，兩人陸續下車時，他忘了將車門上鎖，大約十幾分鐘後，華男驚覺沒有鎖車門而趕緊跑回停車的路邊，打開後備箱後查看時，兩個行李箱已不見蹤影。

華男隨即向周邊的商家求助，而剛好汽車就停在當地社區人士凌飛經營的店面前，凌飛查看了店中的監控錄像，顯示華男當日中午11時47分許將車停放在該處；在他離開後的一分鐘內，便有一名陌生男子出現在車邊，拉車門試探，發現沒鎖後便進去翻找東西。竊賊接著又走到車後打開後備箱，然後將兩個行李箱搬出來，最終看起來很隨意的樣子，拉著行李箱往6大道方向離去。

華男向凌飛指出，行李箱內有價值1000多元的電腦、以及換洗的衣物，有些還是價值數千元的名牌服裝；凌飛說，華男意識到遭人盜竊後，原本只是想自認倒霉，就此離開，但他極力勸對方一定要報案，讓警方介入調查，最終華男才被說服，之後市警72分局先後派來警員和警探，做了筆錄、收集監控錄像作為證據，表示會跟進案件調查。

凌飛表示，若華人因怕麻煩或語言障礙而不報警，警局無法掌握到準確的社區犯案紀錄和數據，往往就不會認為當地治安需要重視，也不會派更多警力加強必要的巡邏，對社區而言不是好事；針對此案件，他也一再提醒，民眾下車離開前一定要上鎖好車門，以防盜竊，呼籲更多受害者一定要報警，提供重要線索給警方調查。

華男 日落公園 布碌崙

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