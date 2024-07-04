紐約曼哈頓國慶煙火秀 華人下午帶折凳排隊卡位

等待入場的人群來自各族裔，其中也有不少華人面孔。(記者許君達／攝影)

2024年紐約國慶煙火4日晚間在哈德遜河上綻放。雖然今年的煙火秀場地轉移了場地，但前往曼哈頓 觀看表演的遊客依然踴躍，不少華人 早早到場卡位，等待煙火秀到來。

煙火秀定於4日晚9時開始，而觀眾區域當晚7時才會開放。然而從4日下午開始，就已陸續有人在入口外等待。當日下午5時許，曼哈頓第11大道交西29街入場口外的人行道上就已聚滿了等待入場的觀眾，隊伍延伸至26街機口其中不少有備而來者帶了便攜式折凳瑜珈墊甚至野餐椅等裝備，就地坐下等待，其中可見不少華人面孔。

家住皇后區 的黃先生一家與朋友一行五人下午5時前就趕到了入場口附近，圍坐在一起一邊聊天一邊靜待入口開放。黃先生此前曾經多次到現場觀看國慶煙火秀，因此經驗豐富，提前準備好了折凳。他表示，去年才剛帶女兒來看過煙火，自己雖已沒有很強烈的熱情，但既然孩子喜歡，那就盡量滿足她的願望。

今年國慶日，紐約持續陰天，沒有了日光的暴曬，因此天氣也相對宜人。黃先生的友人劉女士從北京來到紐約訪學，她認為，紐約的氣候比北京舒適得多，「北京現在接近40(攝氏)度，又潮濕又悶熱。紐約今天陽光不強烈、在水邊還有席席涼風。」

劉女士表示，她在只有一年的訪學期限，因此會盡可能帶隨她一同前來的兒子Leo多多體驗紐約的生活與大場面。時報廣場的跨年活動她本來也很想去，但由於人潮實在太洶湧、且冬季過於寒冷才作罷。這次國慶活動天氣不錯、又有友人陪同，因此不能再錯過。