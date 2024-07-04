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紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴衛冕

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紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴破紀錄衛冕

記者顏潔恩／紐約即時報導
首次奪得冠軍的貝爾托列提。(路透)
首次奪得冠軍的貝爾托列提。(路透)

布碌崙(布魯克林)康尼島「納森國際吃熱狗大賽」(Nathan’s Hot Dog Eating Contest)7月4日國慶日如約回歸，女子賽事由常勝冠軍須藤美貴(Miki Sudo)以10分鐘吞掉51個熱狗的成績打破自己的紀錄，第10次衛冕冠軍；男子賽事則因「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)今年遭禁賽，而讓冠軍寶座有了懸念，最終由來自芝加哥的貝爾托列提(Patrick Bertoletti)以58個熱狗的紀錄贏得冠軍。

「Nathan's國際吃熱狗大賽」創辦於70年代，每年國慶日在布魯克林康尼島舉行，吸引成千上萬名觀眾到現場觀看，已成為紐約國慶日的標誌性活動；儘管天氣炎熱，仍有大批粉絲到場支持，現場人潮將街道塞滿、寸步難行，還有不少觀眾帶著熱狗形狀的帽子，為選手加油。

儘管蟬聯冠軍多年的切斯納今年未出賽，但仍是賽場上的關注對象，不少粉絲身穿表示支持切斯納的上衣、手舉標牌等，表達主辦方對其禁賽的不滿；美國飲食大聯盟(Major League Eating)發言人、兼當日的主持人謝伊(George Shea)表示，切斯納未能出賽，他比誰都難過，並指永遠都歡迎切斯納回來。

在女子比賽中，38歲的日裔須藤美貴成功打破在比賽中的個人紀錄，同時創下此比賽中有史以來的最高紀錄，共吃下51個熱狗，獲得了她的第10個粉紅腰帶，「我只是很開心又一年把這個腰帶領回家了」；第二名是來自日本東京的海老原真曉(Mayoi Ebihara)，作為第二年出戰的選手，以出乎意料的好成績吃下37個熱狗，老將Michelle Lesco則以23個熱狗取得第三名

男子組比賽最終由39歲的芝加哥選手貝爾托列提，以58個熱狗獲得冠軍，這是自2015年蟬聯冠軍以來，首次冠軍寶座由切斯納以外的參選者奪得，可切斯納曾創下的76個熱狗紀錄，至今依舊無人能敵；第二和第三名則分別由艾斯博(Geoffrey Esper)、韋伯(James Webb)以53和52個熱狗贏得。

再次蟬聯冠軍的須藤美貴。(記者顏潔恩/攝影)
再次蟬聯冠軍的須藤美貴。(記者顏潔恩/攝影)

康尼島 布魯克林 芝加哥

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