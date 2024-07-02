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紐約州長霍楚宣布地鐵服務提升計畫 應對假期需求增加

記者范航瑜／紐約即時報導
隨著國慶假期和暑假即將到來，州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布下一階段的地鐵服務提升計畫，為多條地鐵路線增加服務。(記者范航瑜／攝影)
隨著國慶假期和暑假即將到來，州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布下一階段的地鐵服務提升計畫，為多條地鐵路線增加服務。(記者范航瑜／攝影)

隨著國慶假期和暑假即將到來，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布了下一階段的地鐵服務提升計畫，為多條地鐵路線增加服務。

從7月1日起，B、D、J和M線增加平日班次，列車每八分鐘一班。從7月6日(周六)起，3號和5號線將在周末增加班次，列車每十分鐘一班。

前往海灘的接駁列車S線也將增加周末班次。新的接駁列車將增加至十節車廂，並延伸至洛克威大道，新增四個停靠站——洛克威大道(Rockaway Blvd.)、亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)、亞古德-北通道(Aqueduct-N Conduit)和霍華德海灘-甘迺迪機場(Howard Beach-JFK Airport)。

洛克威公園接駁列車通常僅在Broad Channel和洛克威公園-海灘116街(Rockaway Park-Beach 116 St)之間運行，只有五節車廂。增加服務後，周末的上午9時至晚上9時，接駁列車將從洛克威大道運行。海灘遊客可以在此換乘A線列車，前往弗茨大道(Lefferts Boulevard)和遠洛克威地區。

霍楚表示：「在全國各地交通系統削減服務的時候，我們努力挽救了大都會運輸署(MTA)的財政危機，並在去年的預算中擴展了地鐵服務。這些提升措施吸引了更多乘客回來搭地鐵，為紐約人提供了更加經濟和可靠的交通。」

大都會運輸署執行長利博(Janno Lieber)說：「7月4日快到了，紐約人正在計畫他們的海灘假日，而MTA將是到達海灘最環保、快速和輕鬆的方式。」

B、D、J、M和3號、5號線的服務提升，得益於2024財年州預算中3500萬元地鐵服務提升計畫。J和M線是最早受益於計畫提升的路線之一。去年7月，市交通局增加了G線的周末班次。其他已經增加班次的地鐵線包括G、C、N、R、1和6線。

地鐵 大都會 預算

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