長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島 鹿園(Deer Park)蘇福克郡(Suffolk County)29日發生一起嚴重車禍，一間由華人 經營的美甲店遭到一輛休旅車(SUV )衝撞，店內四人死亡、九人受傷，華人死亡三名，受傷一人。肇事駕駛已因酒後駕駛被逮捕，並將於稍後出庭。

根據當地警方，28日下午，駕駛施瓦利(Steven Schwally)駕駛一輛2020款雪佛蘭SUV，從康馬克路(Commack Road)421號前的停車場出發，以高速向南行駛，然後穿越格蘭大道(Grand Blvd.)，繼續駛過格蘭大道794號的停車場，在下午4時32分撞穿美甲店「Hawaii Nail and Spa」的前窗。事故發生時，該店正在營業。

警方透露，失控的車輛一路衝到店鋪後部，困住了員工和顧客，三名女性和一名男性在警消人員到場時就已經當場死亡，其他的九名傷者則被送往當地醫院救治，其中一名傷者由直升機送至石溪大學醫院。

根據認識其中一名死者的王女士和警方名單，其中三名死者是華裔，包括一名男性店主和兩名女性員工，另外一名死者是休班的紐約市102分局警員，為30歲的倫哈克(Emilia Rennhack)，她當時正為即將到來的婚禮在該店做指甲。九名受傷者中有一名華人，是男店主的太太。

警方透露，64歲的施瓦利已被逮捕，並被控酒後駕駛(driving while intoxicated)。事發時他意識模糊。記錄顯示，施瓦利於2014年4月因酒後駕駛輕罪認罪，當時被判緩刑並吊銷駕照，罰款500元。此次車禍施瓦利只受到輕傷，已在醫院接受治療，將於稍後日期出庭。

約150名消防員和醫護人員響應現場，並動用了九個消防部門和八輛救護車，當局也啟動了危機小組來應對這場大規模傷亡事件。目擊者透露，美甲店所有店面玻璃被摧毀，店內已成廢墟，許多旁觀者感嘆甚至流淚，也感到心有餘悸，因為事發的美甲店位於繁忙的商業街，鄰近多米尼加餐廳和酒類商店。店面旁是紅綠燈，對面是柯爾百貨(Kohl's)，附近還有奧特萊斯，人潮眾多。