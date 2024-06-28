媽媽陪跑攤 台灣出身曲怡文自豪在美為亞裔爭權益

來自台灣的曲怡文（持麥克風者）勤跑布魯克林選區，為選民購屋遭詐騙解決問題。(中央社)

紐約州 首位亞裔 女性州參議員 曲怡文出身台灣。最近母親訪美陪曲怡文跑攤，她對行事傳統的媽媽說：「沒有想到吧，十幾年前妳的女兒出來念書，現在可以在議會代表這麼多亞裔聲音，通過法案爭取權益。」

曲怡文27歲離開台灣媒體赴紐約念碩士，如今已擔任兩年紐約州參議員，奔波選區競選連任。

26日上午，她自己開車和助理連續跑了兩場活動，包括選區民眾購屋遇詐騙，經與州檢察部門合作採取法律行動，如今選民可以入住新屋。之後趕往退休教育人員午宴活動，因為她長期關注選區內公立學校教育議題，並爭取580萬美元校園經費。

曲怡文的母親最近在她當選後，首次從台灣到美國探訪女兒，一家人早前出席在第六大道舉行的美國亞裔傳統月遊行。她對母親笑說：「沒有想到吧，十幾年前妳的女兒離開出來念書，現在可以在議會代表這麼多亞裔聲音，通過法案爭取權益。」

她說：「因為時間有限，把家人帶著一起工作。在照片上看到媽媽的笑容，很感謝家人可以一起享受工作。媽媽看到我代表這裡的華人亞裔社區，站在紐約第六大道遊行，這是很大的光榮。」

紐約州面積約台灣四倍，從選區到州首府開車需5到6個小時。曲怡文說，當初參選和先生女兒溝通過，他們要先了解這是完全的承諾，除了自己要服務選區外，一年有六個月都在州首府阿爾巴尼（Albany），會期間就不在家裡，這需要他們很大支持，也需要理解。

談到菜鳥從政生涯，她說：「我都靠行李箱過活，星期天、星期一北上，星期五回來，在阿爾巴尼沒地方住就住旅館。如何平衡生活？這就是承諾與工作需要吧。回來時還有選區服務要跑，雖然回選區，但不會在家裡，還是得到處跑。」

比較美台地方政治與媒體文化，曲怡文說，紐約從政比較沒有名嘴化，台灣媒體環境比較特殊。過去在台灣媒體工作大概了解台媒生態，有24小時新聞媒體，美國雖有全國性、地區性媒體，但沒有這麼多頻道。

她表示，美國民眾還是比較關切與生活相關的本地新聞，所以從本地議題開始做，不是一直討論全國性議題。

回憶當初一個人離鄉背井來紐約，要適應環境，家人朋友都在半個地球以外；如今通訊科技改善，台灣家人與友人隨時可保持聯繫。

曲怡文說，台灣家人朋友可以在新聞上看到她的消息，或是臉書（Facebook）、X上的資訊。「現在私人時間很少，朋友還是會發訊息說有看到，為我感到驕傲。現在科技比當年來紐約，還得買電話卡、儲值，打電話給家人又看不到，當時吃到這麼多亞洲食物也不容易，現在比較好過輕鬆多了。」

曲怡文若有機會回台灣，多半與家人朋友聚會。她說，最想做的事情就是逛夜市。台灣夜市是非常特殊的文化，光是吃的就千百種，逛街買東西都在同一個地方，她回台灣都會帶女兒和朋友去逛夜市。

曲怡文在紐約也參與不少來自家鄉的活動，包括迎接北港媽祖、紐約聯合廣場（Union Square）舉行的台灣巡禮文化藝術節（Passport to Taiwan Festival）等活動。