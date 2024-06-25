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曼哈頓華埠攤販遇劫 搶匪誤入死胡同被居民擒獲

記者范航瑜／紐約即時報導
附近居民表示，該區域近一周幾乎每天都有搶劫事件。(記者范航瑜／攝影)
附近居民表示，該區域近一周幾乎每天都有搶劫事件。(記者范航瑜／攝影)

25日中午，曼哈頓大橋下科西街(Forsyth St.)一名華人攤販遭搶。搶匪在孔子大廈旁誤入死胡同，被市民擒獲。附近居民表示，該區域搶劫頻發，近一周幾乎每天發生。

事發時間為12時左右，經營廚具攤的老闆瞿女士正蹲在地上擺攤，一名非裔男子突然從後面偷襲，打開了她的腰包保險扣，將包一把扯下後撒腿逃跑。瞿女士和丈夫陳先生立刻追了上去，同時大聲高呼。追到到容閎小學附近時，正在交談的民主黨65D區領袖于金山與孔廈工頭Rafael Ayala聽到了叫聲，立刻意識到有搶劫。兩人一起加入了追趕隊伍。

搶匪一路跑向包厘街(Bowery)，途中嘗試躲進孔廈樓內，然而當時正值投票初選，人流密集，搶匪不得不折返出來，最終跑進了旁邊一條小巷。

Ayala表示，一看到他跑進那條小巷，就知道搶匪死路一條。這條路是死胡同，通往容閎小學後門，由鐵門把守。「只能說我們很幸運，他要是選了另外一條路，我們很可能追不上，」Ayala表示。

搶匪眼看著無路可逃，只好將包扔在了地上。眾人見他沒有武器，一擁上前將其擒獲。同時，于金山通知了孔子大廈的警衛報警。該男子據推測可能未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯。「他看起來就跟我孩子差不多大，卻跑出來搶劫，」Ayala表示「可悲」。

瞿女士一分不少地追回了財物。她表示，這一帶搶劫事件頻發，但最近尤為猖獗。「今天不抓住他們，明天肯定還會來。」旁邊賣螃蟹的女士也表示，就在兩天前，自己放在褲兜裡的錢也遭搶，損失大約300多元。該女士還提到今天有目擊四個同夥。警方則表示同夥至少有五個，包括一名女子。

「官方稱犯罪率下降，但我們大眾並沒有實感，」于金山說。許多居民稱警察沒有辦事，他表示警察也是心有餘而力不足。「司法改革的結果是增加犯罪，警察只能抓了又放。」于金山還表示將為Ayala頒獎表彰。

眾人見搶匪沒有武器，也一擁上前將其擒獲。(于金山提供)
眾人見搶匪沒有武器，也一擁上前將其擒獲。(于金山提供)
該男子據推測可能未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯。(于金山提供)
該男子據推測可能未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯。(于金山提供)
搶匪跑進死胡同，該路通往容閎小學後門，由鐵門把守。(記者范航瑜／攝影)
搶匪跑進死胡同，該路通往容閎小學後門，由鐵門把守。(記者范航瑜／攝影)
該男子據推測可能未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯。(于金山提供)
該男子據推測可能未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯。(于金山提供)
事發時，經營廚具攤的老闆瞿女士正蹲在地上擺攤。(記者范航瑜／攝影)
事發時，經營廚具攤的老闆瞿女士正蹲在地上擺攤。(記者范航瑜／攝影)

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