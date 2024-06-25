台人紐約置產熱 豪宅巡禮團有富人一次買三戶

德載國際不動產執行長曾意婷介紹「曼哈頓豪宅巡禮」行程。(記者趙容萱／攝影)

全球旅遊市場回暖，台灣高資產族群赴海外置產跟著升溫，房仲觀察，近半年來，台人紐約置產諮詢量增加 60%，今年6月單周更創下6戶成交，其中不乏家長為在紐約讀書的兒女買房；業者趁畢業季，順勢推出「七天六夜紐約曼哈頓 豪宅巡禮」，首團6人預計7月1日出遊。

全球旅遊市場回暖，交通部觀光署統計，去年1至10月台灣出境人次已達2019年的66％，其中國人前往美國旅遊的復甦率高達84%，紐約市曼哈頓區也再度成為旅遊熱區。

FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷觀察，紐約不只旅遊回溫，房市詢問熱度也跟著攀升，近半年FUNWOO接到紐約置產的客戶諮詢量增加60%，有的客戶是為了小孩教育需求，也有的是投資 ，今年6月單周更創下6戶、近4億元的成交。

據了解，售出6戶中，有高資產者一口氣買下3戶，有南部開業醫師買1戶給在當地求學的小孩，也有北部醫院院長購入1 戶。

曾意婷說，為提供VIP客戶賞屋體驗，FUNWOO聯手FineDayClub首度推出「七天六夜88萬元紐約曼哈頓豪宅巡禮」，客戶可以親身體驗中央公園 旁第一豪宅以及四個曼哈頓頂級建案。其中，中央公園旁第一豪宅的售價高達台幣25億元(約7713萬美元)。