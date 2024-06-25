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槍殺情敵 紐約華裔女警認罪或判27年

記者許君達／紐約即時報導
涉嫌入室槍殺情敵並槍擊前女友的紐約華裔前女警吳依凡日前認罪，將面臨27年監禁。(本報檔案照)
涉嫌入室槍殺情敵並槍擊前女友的紐約華裔前女警吳依凡日前認罪，將面臨27年監禁。(本報檔案照)

多年前因為感情而心生嫉妒、槍殺情敵的紐約華裔女警吳依凡(Yvonne Wu，姓名皆音譯)，近期已在布碌崙(布魯克林)國王郡高等法院認罪；州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室24日宣布，吳依凡已和檢方達成認罪協議，可能面臨27年的刑期，她將在8月獲得量刑。

現年34歲的吳依凡曾是布碌崙日落公園市警72分局的警員，她於2021年10月13日休班時，攜帶警用槍械進入前女友李珍妮(Jenny Li)位於班森賀的家中，槍殺了李珍妮的新女友梁嘉米(Jamie Liang)；在場的李珍妮也被吳依凡開槍射擊，但僥倖保住了性命。

這起震驚社區的華人命案，根據知情者提供的信息，吳李二人在分手後，吳依凡經常尾隨李珍妮，且拒絕歸還前女友的鑰匙，也曾闖入她的家，持槍威脅她；至於案發當日，警方認為吳依凡並未使用鑰匙，而是通過未上鎖的後門闖入李珍妮的家裡。

根據紐約州行政法(New York State Executive Law)的規定，如果現役警察或治安官員因任何原因導致他人死亡，必須由檢察長辦公室旗下的特別調查組(OSI)進行調查；因此在吳依凡被捕後，其案件交由詹樂霞辦公室偵辦，據其調查結果顯示，吳依凡持槍殺人為私人恩怨所致，與其作為執法人員的職責無關。

根據認罪協議，吳依凡承認犯有一項一級過失殺人罪(Manslaughter)、二級謀殺未遂罪(Attempted Murder)，控辯雙方經協商，建議對兩項罪名分別判處22年和5年監禁，總共服刑27年、以及5年的釋放後監管，吳依凡則承諾放棄上訴；此外，法庭還為受害者李珍妮簽發人身保護令，吳依凡不得以任何形式接觸她。

吳依凡將於8月28日(周三)獲得量刑結果，在此之前，她將繼續被收押、不得保釋。

布碌崙 日落公園 紐約州

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