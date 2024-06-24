我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機

60間餐廳可免費申請戶外用餐 名額有限先到先得

記者尤昱程／紐約即時報導
孟昭文(右四)宣布爭取200萬聯邦經費，幫助選區內餐廳免費申請永久戶外用餐區。(記者尤昱程 / 攝影)
孟昭文(右四)宣布爭取200萬聯邦經費，幫助選區內餐廳免費申請永久戶外用餐區。(記者尤昱程 / 攝影)

紐約市府在年初敲定戶外用餐永久化項目，將申請截止期設為8月3日(周六)；為協助皇后區戶外用餐環境更優良，國會眾議員孟昭文24日宣布爭取到200萬元的聯邦資金，將與市交通局(DOT)合作，為選區內最多60間餐廳免費提供符合規範的戶外用餐設施。

今年3月市長亞當斯(Eric Adams)與市交通局推行戶外用餐永久化計畫(NYC Dining Out)，旨在幫助新冠疫情後參與臨時戶外用餐項目的餐廳，取得永久使用權，同時制定更嚴格的規範來確保衛生條件、交通順暢以及保持市容美觀。

孟昭文表示，戶外用餐在疫情高峰期後成為一項重要的措施，並逐漸融入了紐約市的街景，但是有些設施常因管理不當而導致鼠患、遊民霸占等衛生問題；「我們期盼市府提出的新計畫可以改善這些問題，而皇后區可以成為紐約市戶外用餐項目的標竿」，她說。

此次孟昭文與市府共同推出的計畫中，將會有一筆200萬元的聯邦經費，用於幫助皇后區內60間餐廳免費申請戶外用餐永久化；孟昭文表示，申請名額將以先到先得的方式，且交通局將會以嚴格的標準和流程來確保規範操作。

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，疫情後全市約有1萬2000家餐廳申請了臨時戶外用餐項目，這些餐廳若未在8月3日前遞交新計畫的申請，將遭到拆除或罰款；他指出，新的計畫將提供更乾淨、安全的戶外用餐選項，並減少深夜噪音。

市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)則表達了對孟昭文的感謝，他也重申，當局將持續為小商家業者提供相關的資源和指導，「我們期待紐約可以超越巴黎，成為全球戶外用餐的首選目的地。」

有意申請戶外用餐區的業者可訪問網站nyc.gov/DiningOut，獲取更多資訊和資源；而位於孟昭文選區內，包含貝賽(Bayside)、艾姆赫斯特(Elmhurst)、法拉盛(Flushing)、森林小丘(Forest Hills)、雷哥公園(Rego Park)在內的社區餐廳，則可能獲得免費申請資格，可前往其辦公室洽詢。

戶外用餐區在疫情後大幅改變了紐約市容。(記者尤昱程 / 攝影)
戶外用餐區在疫情後大幅改變了紐約市容。(記者尤昱程 / 攝影)

孟昭文 疫情 紐約市

上一則

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

延伸閱讀

凱辛納民主黨俱樂部 挺孟昭文

凱辛納民主黨俱樂部 挺孟昭文
皇后區慶祝六月節 反思非裔歷史

皇后區慶祝六月節 反思非裔歷史
孟昭文爭取85萬聯邦資金 改善特殊兒童學習環境

孟昭文爭取85萬聯邦資金 改善特殊兒童學習環境
福建會館40周年慶暨職員就職典禮

福建會館40周年慶暨職員就職典禮

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
12歲的巴里今秋將入讀紐約大學。(截取自ABC7YouTube)

長島高中最年輕畢業生 12歲亞裔今秋進紐約大學

2024-06-19 14:54
流行歌手賈斯汀。(美聯社資料照)

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

2024-06-18 15:36

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史
現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太