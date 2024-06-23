達賴喇嘛睽違7年訪美 到紐約接受膝蓋治療

達賴喇嘛(中)抵達紐約下榻飯店，支持群眾以西藏儀式迎接。(美聯社)

藏傳佛教流亡精神領袖達賴喇嘛 周日抵達紐約市 ，數百名支持者在他下榻的飯店外歡呼迎接他。

影片來源：YouTube CBS New York

88歲的達賴喇嘛來美接受膝蓋治療，這是他2017年以來首度訪美。

達賴喇嘛先是搭機到新澤西州，接著驅車到紐約市；他從搖下的車窗向支持者致意，到達飯店後，由助手攙扶他下車接受西藏儀式歡迎。

許多支持者為了見達賴喇嘛一面等待了數小時，還有人從外州趕來，凌晨3時便開車自維吉尼亞州出發的邊巴‧蘇仁(音譯，Byamba Suren)說：「我們祝達賴喇嘛長壽，我們真心希望達賴喇嘛有日能到中國，向西藏社區問好。」

目前還不清楚達賴喇嘛是否會在訪美期間會見任何美國官員，達賴喇嘛說他並不尋求西藏獨立，但北京仍視他為危險分離主義者。

1959年，達賴喇嘛在西藏反對中國統治的起義失敗後逃往印度 。

包括眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和前議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領的跨黨派訪問團，上周才到印度達蘭薩拉（Dharamsala）會見達賴喇嘛。