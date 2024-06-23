逮賈斯汀的菜鳥帥警因執法嚴格聞名 被叫「紅髮小混蛋」

流行歌手賈斯汀(右)的警局檔案照，逮捕他的是菜鳥警員阿金森(左)。(左/擷自Instagram、右/美聯社)

流行歌手賈斯汀(Justin Timberlake)日前在紐約薩格港被一名菜鳥警察以酒駕罪名逮捕，這名本月剛要滿24歲的警員阿金森(Michael Arkinson)現在已是當地名人。

僅僅上任三個月，阿金森的名聲就在薩格港的富人區不脛而走，由於這名6呎4吋的高個兒一絲不苟地嚴格執行交通法規，當地居民為阿金森取了「薩格港納粹 」和「紅髮小混蛋」等綽號。

一名被阿金森開過145元罰單的居民說：「我覺得賈斯汀是薩格港酷吏的受害者。」

阿金森將賈斯汀的車攔下時，並不知道眼前這名43歲的酒駕者是超級巨星，他甚至沒聽過賈斯汀的名字。

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec — Daily Mail Online (@MailOnline) June 18, 2024

1995年賈斯汀加入男團「超級男孩」(NSync)，當時阿金森還沒出生；在「超級男孩」的「Bye Bye Bye」成為紅遍全球的冠軍單曲時，阿金森還在牙牙學語。

無獨有偶，去年賈斯汀舊愛「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)在賭城 想跟20歲的NBA 狀元球星溫班亞馬(Victor Wembanyama)攀談，但溫班亞馬不認得她，布蘭妮還被揮手要她走開的保鑣打到臉。

當地另一名老居民說：「每個人都知道警察會把車停在主街那裡。」當被問到阿金森不認得賈斯汀時，他說：「如果那不符他的音樂品味，沒聽過也很正常吧？」

影片來源：YouTube New York Post