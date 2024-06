逮賈斯汀的菜鳥帥警因執法嚴格聞名 被叫「紅髮小混蛋」

流行歌手賈斯汀(Justin Timberlake)日前在紐約薩格港被一名菜鳥警察以酒駕罪名逮捕,這名本月剛要滿24歲的警員阿金森(Michael Arkinson)現在已是當地名人。

僅僅上任三個月,阿金森的名聲就在薩格港的富人區不脛而走,由於這名6呎4吋的高個兒一絲不苟地嚴格執行交通法規,當地居民為阿金森取了「薩格港納粹 」和「紅髮小混蛋」等綽號。

一名被阿金森開過145元罰單的居民說:「我覺得賈斯汀是薩格港酷吏的受害者。」

阿金森將賈斯汀的車攔下時,並不知道眼前這名43歲的酒駕者是超級巨星,他甚至沒聽過賈斯汀的名字。

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec