銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

在銀行帳戶被盜、失款事件頻發的背景下，皇后區法拉盛 社區守望互助隊隊長朱立創21日在法拉盛舉行一場集體投訴會議，出席的三名受害者皆因存在銀行的錢遭盜轉、支票 被盜領，向銀行索賠卻不得其果，其中一名受害者更遭盜領近4萬元；集會者呼籲銀行應重視客戶權益、改善系統漏洞。

當天共有三名受害者來到現場，傾訴他們的銀行款項被詐騙分子轉走的經歷。受害者之一的左建華表示，她在2023年2月向銀行的花旗銀行帳戶轉帳1萬元，在接到銀行打來的確認電話時，因為不會英文，在溝通上出現問題，導致銀行決定將其兒子的帳戶在60天內關閉。

銀行表示，帳戶餘額1萬5848元將通過支票形式退還。同年4月13日，由於仍未收到銀行承諾的退款支票，左建華的兒子再次聯繫支票狀態，客服表示支票已於當年3月28日寄出。

然而，在2023年5月10日，左建華從花旗銀行緬街分行得知，支票已在4月18日被他人兌現。左建華感到失望的同時，要求花旗銀行全額退還被盜款項，為失職負責，但至今沒有得到一個明確回覆。

帳戶被盜 苦主吃悶虧

相對來說，謝燕清的案件更為簡單，但也更讓人匪夷所思，去年5月16日，謝燕清查看自己大通銀行的帳戶，發現前一天被轉走2000元，而他竟然未像往常一樣受到短信通知，於是他立刻向銀行反映，並在17日收到銀行轉來的2000元賠償；但是到5月30日，他發現銀行再次扣除這筆錢，給出的解釋是，5月15日的轉帳是謝燕清自己轉出的。

謝燕清隨後去管轄事發地的警察局報警，警察瞭解情況後，表示無法立案，謝燕清只能吃了這個啞巴虧。

他回想起來，事發當天，他手機上的大通銀行應用消失，他重新下載才找回來。目前他未關閉該銀行帳戶，「改了密碼，但是不敢存很多錢了」。

買房首付款4萬消失

相比之下，林文輝的損失最為嚴重，2020年8月19日因計畫貸款 買房，她將首付款存入準備貸款的布碌崙(布魯克林)8大道的華美銀行，總金額為14萬5000元，但在10月28日，她發現帳戶竟無故消失了近4萬元。

林文輝前往79分局報案，但是因為需要調取監控等手續，年近七旬的林文輝跑了多趟，「又是疫情啊，又不懂英文，真的很辛苦」。

在她將所有的警方立案報告發給銀行後，被告知證據不足；於是她只能求助華埠一律師，對方在2021年9月收取她3500元後，直到今年1月才告訴她，無法解決，之後竟然人間蒸發，再也不回覆林文輝。

買房錢就這樣不翼而飛，林文輝欲哭無淚，21日下午，她和朱立創、左建華、謝燕清前往法拉盛羅斯福大道的華美銀行舉牌抗議，並喊著「還我血汗錢」的口號，除了要求銀行賠償，還要求銀行確保客戶財產安全、改善系統漏洞，引得路人圍觀。

在集會過程中，一名銀行工作人員上前詢問案件號碼，沒多久又把大門鎖住，當時時間僅為下午4時，比預計的關門時間早了一小時，此事讓林文輝更加憤怒。沒多久，兩名經理出面交涉，詢問事件緣由以及林文輝的證件信息。林經理說，因為事件發生在四年前，所以需要時間調查，但是大概需要多久無法給出。

朱立創表示，他組織的銀行投訴維權群有400多人，大多數人遭遇的情況和三人類似，但是鮮少有人真正把損失討回，且大多數受害人都為語言不通的老人，也不擅於使用電子產品，「銀行轉帳方面也有疏忽，當事人自己也不知道怎麼就透露了信息，所以至今為止沒有很多解決辦法，很多事情折騰多年，在原地踏步」。