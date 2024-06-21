誤撥911招來警察 紐約華男非法種大麻被捕…律師稱侵權

華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

一名華裔男子今年初在上州林肯郡(Lincoln County)的住處內誤打911，當警探登門拜訪時，發現他無照種植大麻 ，將他逮捕和控罪；本案近期在法院開庭，華男 辯護律師表示，查崗的警探未踐行「米蘭達警告」(Miranda rights)，且登門造訪本與調查大麻一事無關，通過違憲收集來的證據應被法院否決。

法律文件指出，1月9日，62歲的葉賢明(Xianming Ye，姓名皆音譯)從懷特菲(Whitefield)Clover路34號的家中撥打911，但在接線員接通前便掛斷了通話，林肯郡警長辦公室擔心有緊急事故，派出警探畢迪(Owen Beattie)到該址查探情況；畢迪抵達現場後通過玻璃門，發現在屋內的葉賢明，隨後敲門並用手勢指示他開門，兩人隨後交談約有29分鐘，對話全被畢迪的隨身錄影機記錄下來。

畢迪進入葉賢明家中後，最先向他問起撥通911電話一事，葉賢明表示不懂說英文，這時畢迪開始在手機上用谷歌翻譯，接著問他問題；法律文件指出，當警探要求進入屋內時，葉賢明曾用英文說「不」。

兩人對話六分鐘後，葉賢明應警探的要求交出手機，畢迪發現他是誤撥了報警電話；但畢迪沒有馬上離開，而是繼續盤問葉賢明，問他為什麼在家，還趁他走開去拿駕照 時，從廚房的窗口朝外拍了多張照片。

辯方推翻證據 指葉被侵權

在近期的庭審中，葉賢明的辯護律師摩根(Matthew Morgan)指出，畢迪所有與911通話無關的問題，都侵犯了葉賢明的憲法權益，「從這時開始，畢迪不再是詢問關於911電話性質的問題，而是調查潛在的犯罪行為」；在索要葉賢明的手機和駕照後，畢迪也未向其宣讀他的米蘭達權利，葉賢明不知道他可以拒絕回答警探的問題。

在等待同事對葉賢明進行背景調查時，畢迪指向門廊上的一個袋子詢問裡面是什麼，而這時調度員的搜索結果出爐，向畢迪表示檔案中沒有與葉賢明有關的搜索令或逮捕令；即便如此，畢迪還是不停盤問葉賢明，問他種植了多少株大麻、打開袋子讓畢迪檢查等。畢迪聲稱裡頭裝滿了切下的大麻葉，在之後的搜查中，於葉賢明家中發現40個裝著化肥的袋子。

摩根表示，葉賢明多項憲法權益受到侵犯，而所有因侵權直接或間接獲得的有形證據，不應在刑事案件中被利用，更何況這是非法入侵才獲得的證據。

警方早有消息 懷疑屋內非法種大麻

不過，參與調查這起案件的另名警探羅林(Ronald Rollins)表示，早在去年底便收到消息，指懷特菲多個地點可能存在非法大麻經營活動；羅林出庭時作證道，曾與Clover路34號附近的鄰居談話，他們都認為該屋有蹊蹺，常看到夜間有車輛進出、每次都短暫拜訪，且從未見屋主修建過草坪、接收郵件，認為有人在這裡種植大麻。

羅林接著向大麻政策辦公室、農業部、國土安全部等機構核實信息，確定葉賢明和報住在該址的另名華男鄺洪喜(Hongxi Kuang，音譯)，都沒有種植大麻執照；而該地址也是執法人員1月份突擊檢查的三個地點之一。

其中執法人員在1月10日拿到搜索令，搜查該住址，葉賢明在2月份因非法種植超過500株大麻被逮捕，面臨非法擁有、販賣違禁藥物，他將在8月5日(周一)於林肯郡刑事法院出庭；據悉，他5月份通過律師代表提出壓制證據的動議時，曾提及他過去報住在布碌崙(布魯克林)。