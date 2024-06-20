83%紐約選民認無證客問題嚴峻 逾半憂「紐約州正在錯誤方向」

20日發布的最新民調顯示，有高達83%的紐約州民眾認為當前的無證客危機是一個「嚴重」問題，圖為羅斯福酒店無證客接待大廳。(記者許君達／攝影)

20日發布的最新民調顯示，有高達83%的紐約州民眾認為，當前的無證客危機是一個「嚴重」問題，且有超過一半的人擔心紐約州正走在「錯誤的方向」。

這項由錫耶納學院(Siena College)進行的全州調查，共有800名登記選民參與，83%認為，無證移民湧入問題在該州嚴峻，其中有57%認為這場危機「非常嚴重」，26%則表示「有些嚴重」。而若將受訪者以支持政治黨派畫分，有77%支持民主黨的受訪者認為這個問題「嚴重」，而支持共和黨的受訪者中則有95%同意這是個重大問題。

截至本月16日，已有超過11萬9700人住進市府庇護 所中，其中超過6萬5300人為無證客。自2022年春季以來，已有超過20萬3900名無證移民進入紐約市 。

市長亞當斯(Eric Adams)曾表示，由於紐約市作為庇護城市，根據相關法律規定，他無權阻止任何人進入。市府表示，為了提供這些移民家庭 住處，每天需花費超過387元，而應對無證危機的成本在下個財年可能達到100億元。

上個月，紐約市政府開始大規模推行此前敲定的「庇護權法」(Right to Shelter)和解協議，規定市府僅需對成年單身無證移民提供30天庇護，對23歲以下無證移民提供60天庇護，期滿後若無特殊需求或殘疾，將禁止再次申請庇護所居住。

而關於犯罪問題，49%的受訪者表示，過去一年全州的犯罪問題變得更加嚴重，僅有17%認為有所改善，31%表示情況相同，2%表示不知道或拒絕回答。在這其中，34%的民主黨受訪者和76%的共和黨受訪者表示他們對犯罪增加感到擔憂。

當被問及是否認為紐約州正在「正確的道路上」或「走在錯誤的方向」，僅有37%回答前者，而52%認為是後者，11%不知道或沒有意見。