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紐約華人區傳黑白雙盜午夜持槍搶劫 受害人被搶現金手機

記者胡聲橋／紐約即時報導
8大道持槍搶劫案，受害者被搶現金和手機。(谷歌街景圖)
8大道持槍搶劫案，受害者被搶現金和手機。(谷歌街景圖)

紐約華人聚居的布碌崙(布魯克林)8大道19日凌晨發生一起黑白雙盜持槍搶劫案。此案涉及兩名男性嫌疑人，一名受害者被搶數目不詳的現金和一部手機。警方目前仍在對此案進行調查。警方呼籲目擊者或知情人盡快向警方通報，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內。警方稱，19日凌晨，午夜剛過幾分鐘，在60街交7大道附近，更準確地說是在60街7大道和8大道之間，還有消息稱案發現場是在60街720號門前。案發時，受害人正從附近地鐵站出來後步行回家，這時兩名男嫌犯向受害者靠近，他們向這名受害者亮出了一把槍進行威脅，並從受害者身上拿走了數目不詳的一筆現金和一部手機。案發後，嫌犯隨即逃離現場，逃向不明方向。警方接到報案後，迅速趕到現場進行處理。受害者在此案飽受驚嚇，所幸的是沒有受傷。

據警方介紹，這兩名男性盜匪一名身穿全黑服裝，一名身穿全白服裝。警方目前正在對此案進行調查，但沒有透露盜匪的族裔特徵和受害人的身分。

警方目前需要與此案相關的任何線索，他們呼籲民眾此案目擊者或知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 地鐵站 布碌崙

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