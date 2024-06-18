高溫來襲 霍楚宣布紐約州立公園明後兩天免費開放

紐約州本周迎來極端高溫天氣，州長霍楚18日宣布，全州州立公園將於19日(周三)和20日(周四)兩天免費向公眾開放。(州府提供)

紐約州本周迎來極端高溫 天氣，州長霍楚 (Kathy Hochul)18日宣布，全州州立公園 將於19日(周三)和20日(周四)兩天免費向公眾開放，為民眾提供避暑好去處。

從18日起連續四天，紐約州迎來高溫天氣，據氣象部門預計，期間體感溫度最低也有華氏90度，部分時段將達到100度以上。此前紐約市已經宣布，全市避暑中心從18日至21日(周五)開放。

除了19日、20日免費開放州立公園，霍楚還要求部分海灘、泳池和其他避暑設施提前開放，公園內的噴泉等避暑設施也將開放。霍楚表示，「酷暑可能對民眾帶來危險，渦槳盡可能幫助民眾在本周確保安全、清涼。我鼓勵所有民眾利用這一機會，前往世界級的海灘、泳池、公園避暑。」

根據州府，提前開放游泳設施的州立公園包括紐約市的龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)、瑪莎約翰遜州立公園(Marsha P. Johnson State Park)、羅伯托克萊門特州立公園(Roberto Clemente State Park)、河岸州立公園(Denny Farrell Riverbank State Park)，長島的瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)、桑肯草原州立公園(Sunken Meadow)、摩西州立公園(Robert Moses State Park)、希瑟山州立公園(Hither Hills State Park)，以及哈德遜河谷的熊山州立公園(Bear Mountain State Park)、韋爾奇湖州立公園(Lake Welch State Park)等。詳細名單請參考https://reurl.cc/GjY38Z。

根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的數據，在天氣原因中，高溫導致的死亡人數最多。霍楚敦促民眾做好準備，謹防中暑，並且不要講兒童和寵物置於無人看管的車內。如果造訪州立公園，建議民眾在晴天和多雲的情況下配戴太陽鏡和透氣材質的帽子。