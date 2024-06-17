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北法拉盛梅園梅子豐收 果肉肥厚

紐約訊

又到梅子成熟採收期，皇后區北法拉盛新澤西州梅園上百棵日本最優質品種南高梅樹，梅子果肉肥厚，清脆多汁個頭大，果味芳香濃郁，只有短短兩周採收期，數量有限。喜愛梅子，梅苗的朋友可即日起預約訂購。梅苗一至五年價格不一，以樹齡而定。

這家位在北法拉盛的梅園梅樹，是來23年前來自新澤西州的一家日本公司所有的南高梅的小樹苗，在自己家後院栽種，是日本最優良的品種，個頭大，果肉厚。 梅子的用途很廣泛，可做梅酒、梅汁、梅醋、梅醬、梅乾，也可醃起來當菜吃，還可以用來做料理或是做酒，香醇奇特、沁人心脾。

梅子能夠預防多種疾病，還能增強自身免疫力，可謂是最好的養生食物之一。梅的功效包括健胃、溫脾、生津止渴等，不僅是零食，對人體還有很多益處。梅中所含的枸櫞酸可幫助吸收鈣質，也可促進新陳代謝、淨化血液，還能幫助調節飲食的不平衡。

梅子的苦味及酸汁能促進肝臟及腎臟解除食物中毒及解酒的功能，常吃梅可以幫助身體健康並預防疾病。 新鮮梅子亦可製成烏梅，將成熟的梅子用火燻乾後降低酸度，令梅子口味極佳；據傳鳥梅具有止咳化痰、止下痢、止嘔吐、退熱/燒、整腸等作用。新鮮梅子醃制時可加入紫蘇葉降低梅子的酸度，使其可口又美味，紫蘇所出的汁亦有整腸、止咳的作用。

製作梅肉精需用新鮮青梅去籽，然後用果汁機打成糊狀，經過烹煮後所提煉出的精華即是梅肉精；常吃梅肉精可預防感冒、解除口臭、恢復精力。新鮮梅子也可以釀製梅汁、梅醋，美味可口，是夏日清涼解渴的天然飲料。

梅子可做成各式口味的梅乾，例如紫蘇梅、松梅、茶梅、烏梅、酒梅、酸梅等。詳情可洽(917) 969-5530、(718) 461-9423、(917) 887-8903。

新澤西州 日本 法拉盛

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