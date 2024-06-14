遏止反猶仇恨犯罪 霍楚擬禁紐約地鐵上戴口罩

霍楚明確表示，希望依靠口罩禁令，幫助遏制公共交通設施上的犯罪行為。(記者范航瑜／攝影)

面對反猶仇恨犯罪頻發，州長霍楚 (Kathy Hochul)日前表示，正在考慮在紐約市地鐵 系統內「部分禁止戴口罩 」，並表示需要州議會的幫助來實施這一禁令。同時，針對宗教和個人健康等原因而需戴口罩的人士，霍楚表示將可豁免。

霍楚表示，她已與市長亞當斯(Eric Adams)和州議員討論口罩禁令的可行性，以及如何制定健康和宗教等原因的豁免條例。霍楚明確表示，希望依靠口罩禁令，幫助遏制公共交通設施上的犯罪行為。

本周早些時候，社交媒體上流傳著地鐵上戴口罩的反猶人士的影像，包括一名用面罩蒙住臉的抗議者，在地鐵上要求「猶太復國主義者」舉手。

霍楚表示，在確保公共安全的同時，她也將尊重個人的宗教和健康需求，合作制定一個合理的口罩政策。她還表示會將萬聖節和其他文化慶祝活動納入考量。霍楚強調該措施的初衷是為了提高公共安全，並非針對任何特定群體。

19世紀，紐約曾通過了一項禁止在公共場合戴口罩的法案，作為對當時租金抗議的回應。2020年，該法案在佛洛依德(George Floyd)事件後被暫停。相反，由於疫情，州府強制市民在地鐵上配戴口罩，直到2022年9月取消。口罩禁令之前曾受民權團體批評，認為其給予了警察權利，以口罩為由鎮壓抗議和遊行。