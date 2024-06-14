紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

法拉盛凱辛納走廊公園，亞裔少女光天化日遭性侵。(記者劉梓祁／攝影)

鄰近學校和住宅、平時多有社區活動舉辦的皇后區法拉盛 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，於13日(周四)下午發生持刀性侵案件，一名13歲的亞裔 少女被強行帶入樹林後遭到侵犯；周邊居民也表示，園區周邊治安一向不佳，且警力長期部署不足。

根據市警(NYPD)消息，法拉盛109分局在案發當日下午3時前後，接報稱一男一女兩名少年在公園內遭到陌生人尾隨，並受到武器威脅，其中少女被嫌犯猥褻。目前，嫌犯仍然在逃。

初步調查顯示，兩名13歲的少年案發前在公園樹林旁散步，期間一名陌生男子出現尾隨，並要求與兩人一同進入樹林。雖兩人當即拒絕，但嫌犯隨即要求其「閉嘴」，同時拿出一把砍刀威脅。

市警表示，嫌犯隨後跟隨受害少年進入一個「樹林僻靜處」，並用鞋帶將兩人綑綁在一起，同時對女生實施性侵犯。完成猥褻後，嫌犯告知兩人至少等待20分鐘再離開現場，還在逃離前搶走了兩人的手機。

本案發生地點距離公園的寇頓街(Colden St.)交拉博姆大道(Laburnum Ave)入口約七分鐘路程，被警方稱為「偏遠的樹林區域」。受害後，兩名少年返回學校並將遭遇告知工作人員，後者隨即撥打911報警。

警員趕赴現場後，發現一條疑似被用於綑綁少年的鞋帶，目前已交予法醫檢驗。同時，現場還發現有嫌犯遺留的水瓶。市警指，搜查工作仍在繼續，由包括特警在內的多部門參與，當前已部署至少60名調查員。知情人表示，受害少女為亞裔，但並非華人 。

市警14日起發出懸賞協查令，希望公眾提供潛在線索；若成功協助破案，線人將獲得1萬元獎勵。據市警總探長肯尼(Joseph Kenny)，嫌犯為一名20餘歲的西語裔男性，特徵包括短髮、身材矮小並戴著牙套，且胸部左側有紋身，圖案為類似公牛的紅眼動物。

嫌犯最後一次被發現時，穿著黑色上衣和黑色運動褲，同時腳穿紅色運動鞋、身背綠色背包。警方還稱，將在公園部分區域增設攝像頭，以「幫助周邊居民減少恐懼」。

儘管案發地旁為I. S. 237中學，但警方並未透露兩名少年所就讀學校。兩人也在受害後被送往醫院，情況穩定。市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)將此案稱為「父母的噩夢」，且市警巡邏長切爾(John Chell)也把嫌犯比做「動物」。

法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)在案發後和109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)會面，強調增加公園隱蔽區域可見度的重要性。公園周邊居民表示，園內樹叢密集且高度達數米，形成許多不易被發現的隱密角落，成為不法分子的犯案處。

還有居住在案發地旁的華人說，園區周邊的治安問題已令居民擔憂許久，入夜後不敢外出，因為照明和巡邏不足。他還說，「平時只有中學放學後有警察出現，後面就沒了。」