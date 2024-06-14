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大混亂 3000高中生湧入紐約長島海灘 1人中槍

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大混亂 3000高中生湧入紐約長島海灘 1人中槍

世界新聞網何卓賢／即時報導
13日長島長灘聚集幾千高中生，傳出槍響，1人中槍。(截取自CBS YouTube頻道)
13日長島長灘聚集幾千高中生，傳出槍響，1人中槍。(截取自CBS YouTube頻道)

13日傍晚紐約長島一個海灘發生混亂，近3000名高中生湧上海灘，混亂中發生爭執，有一人中槍。

綜合ABC7與CBS報導，槍響發生在長灘(Long Beach)的長島鐵路(LIRR)站台附近，中槍者正在當地醫院接受治療，送醫時神志清醒。截至周五早晨，有兩位嫌疑人正在接受警方詢問。

據報導，造成混亂的3000名高中生來自附近的長島納蘇郡(Nassau County)以及皇后區，在周四下午6點之前聚集到沙灘上。長灘警方表示，他們在現場看到打架等的不當行為發生，還有高中生爬到救生員座位以及警車上，見此情境警方才請求納蘇郡警局支援。

警方截至當晚7時左右完成清場，人群在離開的過程中發生槍擊案。有目擊者表示，開槍可能源於一場爭吵，總共聽大概7聲槍響。

今早，長灘市管理員表示，槍案之後會給該區域下達新的管控措施，比方說所有沙灘訪客都需要事先獲得通行證：今起直到9月2日，所有非長灘居民需要支付15美金購入沙灘通行證才能進入沙灘。此外，未經批准下超過100人的機會將被視為非法，組織活動者會被起訴。

警方猜測，大批學生聚集可能源自所謂的「逃課日(skip day)」，是美國中學的一個傳統，應屆畢業生會在這一天集體不去上課。

長島鐵路 皇后區 槍擊

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