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紐約州府宣布啟用移動身分證 可用於機場登機

記者劉梓祁／紐約即時報導
紐約州府宣布啟用移動身分證，可用於登機。(取自州府)
紐約州府宣布啟用移動身分證，可用於登機。(取自州府)

為提供更便利和安全的身分驗證方式，紐約州府11日宣布啟用移動身分證(MiD)，通過數字版本的個人證件，居民可以直接在智能手機上展示、進行必要的核實，移動身分證也可用於特定機場的安全檢查，其中包括拉瓜地亞機場和甘迺迪機場的所有航站樓，從而提高公共服務效率。

根據州府公告，此移動身分證由州汽車監理廳(DMV)推出，它高度安全的，可在智能手機上使用。任何持有州頒發駕照、學習許可證或非駕照身分證的居民，都可以通過Google Play或App Store下載此身分證的應用程序。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，居民可自願決定是否使用移動身分證，它將通過尖端技術，向廣大群眾提供便利和額外的安全保障。人們不僅可以在軟件中快速展示他們的身分證，還可以控制個人信息的外洩。

州府表示，通過與聯邦運輸安全管理局(TSA)合作，移動身分證將在全國近30個機場的安檢流程中被接受，其中包括拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和甘迺迪機場(JFK Airport)的所有航站樓。

通過機場安檢時，旅客只需在身份讀取器上掃描其手機，隨後確認授權TSA獲得並驗證個人信息，從而完成身分驗證。認可數字身分證的航站樓也會有明確標誌，告知旅客其接受數字身份證。

按照步驟，居民在手機下載MiD應用程序後，需通過個人電話號碼完成註冊，隨後使用手機相機拍攝實體身分證，令軟件比對其是否與DMV檔案中的信息一致。一旦驗證完成，即可開始使用。

州府建議，移動身分證僅是實體身分證的數字補充，並非為所有場所接受，建議居民始終攜帶實體證。同時，移動身分證的設計並非與實體版相同，不具備「通過肉眼觀察驗證身分」的功能。

在程序中，頁面也會顯示身分證的類型和類別，以及器官捐獻意願和退伍軍人狀態等。州府表示，移動身分證上的所有信息均被加密，只有在持有人同意共享時才能分享。

駕照 拉瓜地亞機場 DMV

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