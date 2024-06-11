紐約法拉盛邦恩街發生致命車禍 交通替代籲放行堵車費

「交通替代」分析此次車禍發生的路口，存在三大問題。一是缺乏日光照明設施以增加能見度並防止非法停車；二是缺少轉彎減速設施來降低駕駛速度；三是沒有設置用於保護騎行者的單車道。(交通替代提供)

紐約法拉盛 10日發生一宗致命交通事故，一名騎單車的華裔女性被撞身亡，警方目前正在調查事故原因；相關維權組織分析，車禍發生地存在多處交通隱患，而堵車費 的實行將促進街道安全，因此州長叫停該計畫的決定實在不智。

根據警方，10日上午9時15分左右接到車禍報警，一名沿法拉盛41大道向西騎行的華人女性周桂霞(Guixia Zhou，音譯)被車撞到，昏迷不醒，身體多處受傷，單車也已變形。周桂霞後來被送往紐約長老會皇后區醫院，終因傷重不治。

市警車禍調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)確認，肇事司機為一名43歲男性，他當時駕駛一輛賓士Sprinter輕型貨車由西向東行駛在41大道，在左轉進入邦恩街(Bowne St.)時，撞到周桂霞，肇事者留在現場，調查仍在進行中。

通勤維權組織「交通替代」(Transportation Alternative)對這次車禍表達了哀悼，指出自從2014年實施「零死亡願景」以來，法拉盛就一直是重點關注的社區，「但是該地區的安全改進依然很少，仍顯得非常危險。」

該組織分析這起悲劇發生的路口，存在三大問題：一是缺乏日光照明設施以增加能見度並防止非法停車；二是缺少轉彎減速設施來降低駕駛速度；三是沒有設置用於保護騎行者的單車道。

該組織認為，邦恩街一帶尤其危險，除了該事故，去年11月，三歲華裔男童陳昆蒂斯(Quintus Chen)在大學點大道(College Point Blvd)夾41大道路口遭遇車禍身亡。一個月後，一名韓裔男子在北方大道(Northern Blvd.)交博生大道(Parsons Blvd)路口被一輛拖車撞亡。

「交通替代」公共事務副執行主任伊麗莎白·亞當斯 (Elizabeth Adams)認為，堵車費的實行將改善街道安全，並舉出當倫敦實施堵車費後，車禍有所減少。她還提到，堵車費可能緩解皇后區交通擁堵的情況。