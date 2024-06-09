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微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛近日發生一起搶劫案，一名男子攜帶7000美元現金打算在微信上換人民幣時被三人搶劫，警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局報告，5月27日(周一)約中午12時左右，一名27歲男子在法拉盛39大道138-23號建築後方，與另兩名男子及一名女子碰頭，計畫通過微信轉帳，把他身上攜帶的美金換成人民幣。當男子把7000美元現金給碰頭的女子時，另兩名男子拳打這名男子，強行取走這7000元後三人逃逸。男子隨後報警並拒絕在現場就醫。

此前在4月23日，也有一名23歲華人女子在法拉盛138街37-01號在線下換匯過程中，被對方搶去3萬元。管轄法拉盛的市警109分局局長副督察科爾曼(Kevin Coleman)表示，法拉盛轄區近期已有數名因換匯而被騙的受害者，這些受害者計畫回中國，在網上約人並在線下以美元兌換人民幣而被詐騙。他建議民眾盡量去銀行或正規的換匯機構處換匯。

警方表示，上述案件仍在調查之中，三嫌人在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 微信 華人

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