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長島連環殺人案開庭 嫌犯殺人後寫病態筆記

記者顏潔恩／紐約即時報導
霍伊爾曼。(美聯社)
霍伊爾曼。(美聯社)

震驚紐約人的長島吉哥灘(Gilgo Beach)「長島連環殺人案」，從十年前之久便是個謎團，直到嫌疑人霍伊爾曼(Rex Heuermann)去年落網之後，才終於有了重大突破；6日開庭，檢方透露在兇嫌家中找到的硬碟，裡面有他在殺害人之後寫下的詳細筆記，更多的是應汲取的教訓，如果一直沒有落網，恐怕會繼續殺人。

據悉2010年至2011年間，吉哥灘一共發現11具人體遺骸，真兇逍遙法外多年，執法人員直到去年才鎖定60歲的紐約建築師霍伊爾曼；目前，殺害人名單中至少有六人的死相信與霍伊爾曼有關，這些死者年齡介於22至27歲，都是身材嬌小、從事性工作的女性，在此之外，還有一名被警方鑑定為亞裔的男性死者，不過身分不明。

長島警方2022年2月對本案重啟調查，不久後盯上霍伊爾曼，因犯罪實驗室曾在屍體身上找到男性頭髮、甚至有霍伊爾曼妻子的頭髮；調查過程中，通過霍伊爾曼扔進垃圾桶的薄餅邊皮進行DNA採集，證實他與本案具有聯繫。

當日開庭，檢方表示警方在霍伊爾曼家中的硬碟裡，發現他在殺人後做了詳細的筆記，提醒自己從前段殺人的經驗中學到的教訓，被視為是他的「自我教育」和事發後所做的「功課」；在一個名為「HK2002-2004」的文件夾中，裡面他分成「計畫」、「注意事項」、「問題」、「TGR」(檢方認為指的是潛在目標)、以及「謹記教訓」等部分，並寫下相關的內容，包括下次要更用力地敲擊受害者、如何更好地進行前期準備來丟棄屍體、記得要去除屍體的標誌如紋身等。

檢方表示，在一個筆記中，霍伊爾曼提醒自己要切除掉屍體的頭部和雙手，這個具體的殺害方式與找到的幾具殘骸一致，雖然目前這些殺害人的死還未與霍伊爾曼有正式的聯繫，但這個筆記足以說明很多；吉哥灘兇殺案特別工作組的調查人員認為，霍伊爾曼在筆記中屢次強調的「下次」字眼，說明他之前有了殺害別人的經驗，若未落網，此後也繼續會延續其殺人計畫。

長島 亞裔 DNA

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