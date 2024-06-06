我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

102歲紐約二戰老兵 赴法國紀念諾曼第登陸途中離世

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼

美駐中大使伯恩斯亞洲協會講話 兩度被觀眾打斷

記者范航瑜／紐約即時報導
伯恩斯與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)對話。(記者范航瑜／攝影)
伯恩斯與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)對話。(記者范航瑜／攝影)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日在紐約亞洲協會(Asia Society)就美中關係發表講話，並與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)進行交流。對話過程中，兩位觀眾先後打斷講話發表反對意見，最終遭保安帶離現場。

伯恩斯說：「當我們思考外交以及兩個面向全球的大國之間的關係時，必須從人開始，因為人是任何關係的基石。」他回憶起1972年尼克森訪華時的情景，當時他16歲，在電視上目睹了美中關係解凍的歷史時刻。「我始終堅信美國與中國的交往是正確的。我們的確在安全問題、經濟交流和公共衛生領域達成了不少合作和共識。」

伯恩斯指出，中國在過去20年間發生了翻天覆地的變化，尤其是政策上的轉向激化了兩國之間的衝突。伯恩斯表示，作為兩個數一數二的大國，拜登政府的政策的確是競爭，但同時無意發起爭端。他回憶起自己剛上任時在北京與官員會面，發現雙方在北約和俄烏戰爭問題上的看法完全不同。「在涉及安全、軍事、技術、經濟和人權觀念截然不同的複雜關係中，作為世界上最大的兩個經濟體和最強大的軍隊，我們仍舊需要溝通。拒絕溝通是不穩定的、不負責任的，也是不可行的。」

在經歷了多年的沉寂後，美中兩國去年關係有所回暖，但仍未恢復到疫情前的水平。伯恩斯提到，美國今天約有30萬中國留學生，但疫情後到中國留學的美國學生直線下降，如今僅剩800餘人。為了促進溝通交流。美國駐中國大使館在中國社交媒體上開通了微博和微信帳號。「我們發布的內容常常被審查機構刪除。我們改標題，重新發布，可能持續了20分鐘，又被刪除。」伯恩斯說，「防火牆的存在意味著大多數中國公民無法了解到與我們相同的事實。在這種差異中尋求合作將是一場長期的和平之戰。」

在對話後的提問環節，有觀眾向伯恩斯詢問在未來幾年內美中是否可能發生軍事衝突。伯恩斯表示，美國目前唯一能做的就是密切觀察中國的行動，並進行深入分析。「大使館不能預測未來。我們的首要任務是保護美國公民，向中國政府傳達我們的立場，了解並分析中國政府的行動，然後將這些信息傳達給華盛頓。」

對話過程中，兩位觀眾先後打斷講話發表反對意見，最終遭保安帶離現場。(記者范航瑜／...
對話過程中，兩位觀眾先後打斷講話發表反對意見，最終遭保安帶離現場。(記者范航瑜／攝影)
美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日在紐約亞洲協會(Asia...
美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日在紐約亞洲協會(Asia Society)就美中關係發表講話。(記者范航瑜／攝影)

疫情 大使館 中國留學生

上一則

紐約前市長辦選民服務主任林漢明 涉千萬元詐欺案被捕

延伸閱讀

以哈有望下周重啟停火談判 哈瑪斯否認有具體日期

以哈有望下周重啟停火談判 哈瑪斯否認有具體日期
美中文化藝術交流的不對等

美中文化藝術交流的不對等
埃及遭爆偷改以哈停火議釀談判破局 CIA局長被蒙鼓裡「氣炸了」

埃及遭爆偷改以哈停火議釀談判破局 CIA局長被蒙鼓裡「氣炸了」
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

熱門新聞

一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26
紐約市開放低收入家庭房屋租金補助申請，首日就有15萬戶家庭申請。(市長辦公室)

紐約市低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

2024-06-04 07:18

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」
史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為