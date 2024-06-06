美駐中大使伯恩斯亞洲協會講話 兩度被觀眾打斷

伯恩斯與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)對話。(記者范航瑜／攝影)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日在紐約亞洲協會(Asia Society)就美中關係發表講話，並與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)進行交流。對話過程中，兩位觀眾先後打斷講話發表反對意見，最終遭保安帶離現場。

伯恩斯說：「當我們思考外交以及兩個面向全球的大國之間的關係時，必須從人開始，因為人是任何關係的基石。」他回憶起1972年尼克森訪華時的情景，當時他16歲，在電視上目睹了美中關係解凍的歷史時刻。「我始終堅信美國與中國的交往是正確的。我們的確在安全問題、經濟交流和公共衛生領域達成了不少合作和共識。」

伯恩斯指出，中國在過去20年間發生了翻天覆地的變化，尤其是政策上的轉向激化了兩國之間的衝突。伯恩斯表示，作為兩個數一數二的大國，拜登政府的政策的確是競爭，但同時無意發起爭端。他回憶起自己剛上任時在北京與官員會面，發現雙方在北約和俄烏戰爭問題上的看法完全不同。「在涉及安全、軍事、技術、經濟和人權觀念截然不同的複雜關係中，作為世界上最大的兩個經濟體和最強大的軍隊，我們仍舊需要溝通。拒絕溝通是不穩定的、不負責任的，也是不可行的。」

在經歷了多年的沉寂後，美中兩國去年關係有所回暖，但仍未恢復到疫情 前的水平。伯恩斯提到，美國今天約有30萬中國留學生 ，但疫情後到中國留學的美國學生直線下降，如今僅剩800餘人。為了促進溝通交流。美國駐中國大使館 在中國社交媒體上開通了微博和微信帳號。「我們發布的內容常常被審查機構刪除。我們改標題，重新發布，可能持續了20分鐘，又被刪除。」伯恩斯說，「防火牆的存在意味著大多數中國公民無法了解到與我們相同的事實。在這種差異中尋求合作將是一場長期的和平之戰。」