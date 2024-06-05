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史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

記者顏潔恩／紐約即時報導
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史泰登島一間早教中心近期傳出一起猥褻案，一名三歲華裔女童疑遭四歲男童用手指摳摸下體，導致受傷流血，更在心理上留下陰影；女童的母親表示，警方以男童年紀尚小為由未採取行動，而早教中心將其從便於教師和家長交流的手機應用程序中刪除拉黑，不願正面處理問題，目前，受害者家庭已找上律師尋求幫助。

消息指，該名母親上周某日到史島Amboy路的一間早教中心，和往常一樣接三歲女兒回家，當女兒一看見她時便嚎啕大哭，說班裡有個男孩脫了自己的褲子，然後用手指伸進去摳摸她的下體；她在校門口馬上便質問了老師，但對方表示什麼事都沒發生，後來看女童哭得厲害，才說之後會詢問男童的母親。

女兒回到家中仍不停哭泣，直說下體疼痛難耐、以後都不能再小便了，幫洗澡時女兒也拒絕讓母親碰觸；該名母親表示，當下還沒往嚴重的方面想，直到後來勸說女兒用手打開讓其檢查，「我震驚了，我看到下面有傷口在出血！」

母親立即發消息詢問老師，對方說因為男童當天是父親過來接人，所以當下沒開口；意識到事態嚴重，該母親先打電話求助兒童服務管理局(ACS)，然後將女兒送到兒童急診室，幾個醫生看見女兒的血跡後說事情很嚴重，母親在他們的建議下報了警。

母親表示，警員到場錄了口供，但隔天到事發中心調查，表示因男童本身也只有四歲，無法採取任何行動；不僅如此，事情發生在遊樂場內，當下沒有監控，缺乏有力證據，這些說辭令女童母親氣憤不已。

「我女兒現在就是天一黑就開始情緒低落，嘴裡不停在念叨誰傷害她、不停重複描述這件事情，然後哭著不讓我睡覺，因為她也不敢睡，要媽媽不要關燈還要整晚看著她」，該名母親難過說道，女兒每晚是累到撐不下去了才入眠，承受著很大的心理陰影；她很心疼女兒才幾歲卻要承受這些痛苦，更後怕若當下沒有看見傷口，便無法證實女兒的遭遇，大人可能不會認真對待小孩的話。

母親透露，女兒至今尚未退學，而男童還繼續在該中心上課，儘管如此，事發後中心負責人已將她從通訊App中刪掉，令她無法再獲知中心內的動靜，之前和老師留下的對話紀錄也一並被清除；在美國紐約華人聯合會的協助下，女童一家人已和一名律師會面，正尋求幫助，該會也希望該事件能引發幼教中心和家長們的關注，避免悲劇重演。

據悉，事發的早教中心於2017年由新的管理人員接手，自稱是紐約市警家屬，並標榜中心內的幼童大部分來自警察、消防員家庭；另外，學生的族裔也以非亞裔為主，華裔學生人數並不多，涉案的男童也為非亞裔。

亞裔 華裔 紐約市

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