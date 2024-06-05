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曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚恐緊急喊卡

記者劉梓祁／紐約即時報導
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府擬緊急延後。(記者范航瑜／攝影)
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府擬緊急延後。(記者范航瑜／攝影)

引發巨大爭議及法律訴訟的曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫，在經過聯邦和大都會運輸署(MTA)的多輪批准後，原訂於本月30日起實施，但紐約州長霍楚(Kathy Hochul)當前有意將收費項目延後，因認為時機並不理想。

此前，經過數十年討論和籌備的堵車費計畫，已在多輪公眾評論和政府審核後，確定對駛入曼哈頓60街以南的多數車輛徵收15元，並從本月底開始實施。在市內多條公路的電子屏幕中，提醒駕駛員的內容也在近日出現，指「堵車費將從6月30日開始徵收」。

監管如此，有多個消息指霍楚正考慮延後徵費起始時間，因認為原訂的實施時機並不理想，從而阻礙通勤者進入尚未完全從疫情中恢復的「中央商務區」(CBD)。作為堵車費的支持者，霍楚曾多次表示收費將有利於緩解堵塞和提升空氣質量。

有分析指，霍楚此舉或有助於同屬民主黨的競選者在選舉年中獲得支持，但目前尚未有明確的推遲時限和替代方案，且細節調整仍須得到州府批准。根據MTA文件，堵車費計畫目標每年創造至少10億元收入，用於交通系統內的硬件升級。

為填補每年10億元的資金缺口，霍楚也正考慮向紐約市的企業徵稅，但也須得到議會批准，其當前會期則即將結束。同時，有大量代表司機、醫務人員等必要工作者的公會，以及居住在收費外的居民，對堵車費表示強烈反對。

交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和傳播總監皮爾斯坦(Danny Pearlstein)對此表示，暫停收費計畫是「對數百萬公共交通乘客的巨大背叛」，也意味著霍楚將聽從前總統川普(Donald Trump)等人的建議。

目前，至少有五起針對堵車費的訴訟，原告為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起反堵車費組織和華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民。

堵車費 霍楚 曼哈頓

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