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與NBA球員合謀博彩欺詐 布碌崙亞男潛逃前被捕

記者和釗宇/紐約即時報導
波特此前已因爲涉及博彩欺詐而遭到NBA終身禁賽。(美聯社)
波特此前已因爲涉及博彩欺詐而遭到NBA終身禁賽。(美聯社)

紐約東區聯邦檢察官辦公室4日對越南裔布碌崙居民范龍飛(Long Phi Pham，音譯)提起刑事訴訟，指控他與三名同夥在今年初與一名NBA球員合謀進行博彩欺詐；目前三名同夥仍在逃，范龍飛則是在準備潛逃澳洲前，於3日在甘迺迪機場被捕。范龍飛被控電信欺詐，4日在紐約東區聯邦法院過堂，罪成最高將面臨20年監禁。

根據起訴書，范龍飛出生於越南，是美國公民，報住布碌崙，他被控與其同夥在今年1月26日和3月20日的兩場比賽中，與一名NBA球員合謀，通過買入「球員表現」下注的同時由該球員滿足中注條件，從而欺詐博彩公司獲利。雖然起訴書沒有具名是哪一位NBA球員，但據ESPN報導，涉事的NBA球員是多倫多暴龍隊的波特(Jontay Porter)，他此前已因涉及博彩欺詐而遭到NBA終身禁賽。

起訴書指，波特今年初對范龍飛的一些同謀者欠下大量賭債，而范龍飛一夥人就鼓勵波特，通過博彩舞弊來還債。今年1月22日，波特在一場比賽中眼部輕微擦傷，而在1月26日的比賽前，波特告訴被告，他會因傷提前退出比賽；於是被告一夥就提前下注，賭波特在比賽中的數據低於某一數值，結果波特在比賽中僅出場四分鐘便稱眼部傷勢加重而退賽，沒有得分，僅拿到三個籃板和一次助攻，所有數據全部滿足中注條件。

如此，在這一場比賽之中，一名同謀的親屬通過博彩公司下注1萬元的連串賭注，賭波特的三分球、助攻和搶短均低於指定數值，中注後此人詐得8萬5000元；另一人則下注7000元，中注後詐得4萬250元。

隨後，幾名被告在今年3月20日的比賽中故技重施；賽前，范龍飛及其同夥在群組聊天中討論，波特會聲稱身體不適而提前退賽，並在新州大西洋城的一家賭場會面，對波特下注；幾人同意分享中注後贏得的利潤，范龍飛將分得24%，波特也有分成。結果，波特僅上場三分鐘，所有數據再次滿足中注條件，被告及其同謀共詐得超過100萬元的利潤。而在波特與被告幾人4月4日的聊天紀錄顯示，已經遭到NBA調查的波特稱幾名被告可能面臨敲詐勒索的指控，要求所有人刪除手機內證據。

目前，范龍飛的幾名同夥仍在逃，范龍飛則於3日在甘迺迪機場被捕，因聯邦調查局(FBI)人員發現，在他們探訪范龍飛一天之後，范就買了前往澳洲的單程機票；FBI表示，當范龍飛被捕時，他隨身攜帶了約1萬2000元現金、兩張總額為8萬元的銀行本票、一系列投注單和三部手機。

范龍飛(未遮面者)及其同夥在新州大西洋城的一家賭場會面，對波特下注。(南區聯邦檢...
范龍飛(未遮面者)及其同夥在新州大西洋城的一家賭場會面，對波特下注。(南區聯邦檢察官辦公室提供)

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