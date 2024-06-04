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紐約市議長促擴大半價捷運卡資格 3大華人區將受益最多

記者范航瑜／紐約即時報導
市議長歐德思表示，紐約面臨住房、育兒、食物等各方面開銷上漲的困境，政府有責任為紐約居民減輕負擔。(記者范航瑜／攝影)
市議長歐德思表示，紐約面臨住房、育兒、食物等各方面開銷上漲的困境，政府有責任為紐約居民減輕負擔。(記者范航瑜／攝影)

市議長歐德思(Adrienne Adams)與MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizen’s Advisory Committee to the MTA, PCAC)4日在市政廳舉行前集會，呼籲將「公平票價」(Fair Fares)的資格擴大到聯邦貧困線的200%。PCAC最新報告發現，如果公平票價擴大資格，法拉盛、艾姆赫斯特(Elmhurst)和日落公園(Sunset Park)在內的華人社區將受益最多。

「公平票價」計畫自2019年啟動以來，為超過32萬5000名生活在聯邦貧困線120%以內的紐約市民提供了半價折扣票價。而根據PCAC最近的一份報告，如果將資格提升到聯邦貧困線200%的水平，全市將有超過65萬紐約市民有資格享受「公平票價」。

市議長歐德思表示，「公平票價」是幫助低收入人群使用公共運輸系統的重要計畫。「紐約面臨住房、育兒、食物等各方面開銷上漲的困境，政府有責任為紐約居民減輕負擔，」歐德思說。同時她強調，擴展受惠資格對於保持紐約文化多樣性，幫助不同族裔人群接觸資源、追求機會至關重要。

PCAC的報告顯示，如果計畫擴大，在每個市議會選區的至少一個人口普查區內，有資格享受「公平票價」的居民比例將增加至少10%。其中，布朗士區的人均增幅將最大，新增16.2%。皇后區和布碌崙(布魯克林)分別以13.2%和13.1%排名第二和第三。報告還發現，包括法拉盛、艾姆赫斯特和日落公園在內的華人社區將是該計畫擴展中受益最多的社區。

市府去年將公平票價資格擴大到聯邦貧困線的120%，但即便在此水平，許多低收入市民仍然無法獲得資格。紐約市社區服務協會(CSS)主席瓊斯(David Jones)表示，許多人逃票是因為沒有錢付車費，高昂的車費變相將貧窮定罪化。

此外，市議會還呼籲將「公平票價」計畫擴展到紐約市內的長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North)，這將尤其惠及皇后區部分地鐵服務不便的社區。

紐約市 低收入 日落公園

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