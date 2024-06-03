涉虛擬幣詐騙6700萬 華人透過媒體公司洗錢被捕

紐約南區聯邦檢察官辦公室3日宣布起訴一家具有華人背景的媒體公司財務長關衛東，他被控涉嫌參與一起跨國詐騙案，將至少6700萬元非法資金洗入這家媒體公司所屬銀行帳戶名下，從而為自己及公司牟利。(南區檢察官辦公室提供)

紐約南區聯邦檢察官辦公室3日宣布起訴一家具有華人背景的媒體公司財務長關衛東(Weidong Guan，又名Bill Guan)，他被控涉嫌參與一起跨國詐騙案，將至少6700萬元非法資金洗入這家媒體公司所屬銀行帳戶名下，從而為自己及公司牟利。

61歲報住在新澤西州 塞考克斯(Secaucus)的關衛東，2日早被捕，3日被控一項合謀洗錢罪，最高可判處20年監禁，以及兩項銀行詐欺 罪，每項罪名最高可判處30年監禁。

根據起訴書，從2020年或更早至2024年5月期間，關衛東在一家總部在紐約曼哈頓的跨國傳媒公司中擔任財務長，他涉嫌與他人合謀，參與一項規模龐大的跨國計畫，將至少6700萬元非法所得資金，洗錢至這家媒體公司及其他相關實體名下的銀行帳戶。而據CNBC報導，雖然起訴書中沒有點明關衛東隸屬哪家媒體，但根據去年的報稅紀錄，關衛東是媒體公司The Epoch Times的財務長。

控罪書顯示，關管理著這家媒體公司一個名為「線上賺錢」的團隊(“Make Money Online” team，簡稱MMO)。這個團隊位於公司的「特定國外辦事處」，團隊成員使用虛擬貨幣 ，購買數千萬元通過各種犯罪行為而獲得的財務收益，也就是俗稱的「犯罪收益」(crime proceeds)，這其中包括通過詐欺獲得的失業福利保險金等。通常，團隊成員通過特定的加密貨幣平台，以70%至80%的折扣率來購買這些犯罪收益，並用加密貨幣來交易。

之後，團隊和其他參與者，便使用被盜的個人身分來開戶，其中包括預付借記卡、加密貨幣以及銀行帳戶，以便將犯罪收益轉入與這家媒體公司相關的銀行帳戶。而當資金到戶後，資金會再轉至這家媒體公司名下其他銀行帳戶、關的個人銀行帳戶、以及關的個人加密貨幣賬戶來進行洗錢。

根據起訴書，這家媒體公司的內部財務紀錄顯示，該公司的年收比前一年增加了約410%，當銀行詢問關相關問題時，他對兩家美國銀行謊稱，交易資金的增加是緣於「捐款」。然而在2022年，他曾致信國會辦公室，表示捐款「只占這家媒體公司總收入的一小部分。」