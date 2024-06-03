紐約皇后區2員警深夜盤查逆向摩托車 遭槍擊中彈

市長亞當斯(前中)在記者會上舉起遭彈孔撕裂的防彈衣。(取自X @NYPD)

紐約市 皇后區3日深夜發生一起槍擊 事件，兩名員警在追捕一名19歲男子時中彈；該男子因逆向行駛摩托車遭警方攔截，隨即棄車徒步逃離現場，並在逃逸過程中開槍擊中員警。

兩名中槍員警被送往醫院，沒有生命危險，而該嫌犯被逮捕後則因右腳踝中槍送醫。

據市警消息，這起事件發生在深夜1時40分左右，在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)區域靠近拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)的一個偏僻地區，當時兩名員警在該區巡邏，調查一起涉及摩托車和滑板車的搶劫案；途經23大道夾82街路口時，見一名逆行的摩托車駕駛者，便試圖攔截，而該男子棄車逃離。

紐約市警局(NYPD)局長卡班(Edward A. Caban)表示，兩名員警徒步追趕該男子數個街區，在此期間該男子向他們開了數槍，警察隨後還擊，雙方駁火交戰；其中一名員警腿部中彈，另一名警察的防彈背心前部中彈，他們被送往艾姆赫斯特醫院(Health + Hospitals/Elmhurst)，兩人均無生命危險。

警方表示，該男子名為馬塔(Bernardo Raul Castro Mata)，在逃跑過程中右腳踝中槍，被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)，目前被拘留；馬塔駕駛的是一輛未經註冊的摩托車，他在紐約市沒有前科，但涉嫌區域內的多起搶劫案。

市長亞當斯 3日早探望了住院的警察，他舉起帶有彈孔的防彈背心表示，多虧有這件背心，年輕的員警得以返家。他說，這是一起漠視生命的暴力行為，慶幸員警能以高度的紀律、專注和專業精神應對。

根據警方統計數據，今年紐約市的槍擊事件顯著減少；截至5月26日，今年遭受槍擊人數為375人，較去年同期減少了12%。