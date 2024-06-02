法拉盛鬧區嫌犯明目張膽偷啤酒 店家無力防範

位於法拉盛鬧區的長江超市2日發生一起盜竊未遂案件。(記者尤昱程/攝影)

位於法拉盛 鬧區的長江超市2日發生一起盜竊未遂案件，一名嫌犯涉嫌未付錢強行從店裡帶出兩瓶價值7元的啤酒，店員衝出店外將啤酒追回，並看見嫌犯褲頭帶有一把15公分利刃，所幸嫌犯並未拔刀，最後啤酒也順利追回。過程中沒有人受傷，而嫌犯則正在逃逸。

長江超市員工胡先生表示，當時這名嫌犯手持一瓶啤酒至收銀台佯裝結帳，被店員告知少付2毛錢後，又前往冰櫃拿了另瓶啤酒便往店外跑出；他說，追出店外向他索取啤酒時，看見嫌犯褲頭戴有一把小刀，幸好對方沒有拔刀，啤酒也順利取回。

胡先生說，遭偷竊的商品中，啤酒為最大宗。他指出，許多案件都是團伙犯罪，竊賊經常是手拿著就往店外走，上了在外等待接應的車輛就揚長而去；據他所說，雖然近期的小偷相對較少，一天損失還是有70元至300元不等，但除了加裝監視器，卻沒有其他的防範方式。

超市附近擺攤賣雜貨的李小姐表示，許多小偷經常當著他的面將商品取走，想不到有什麼可以防範的方式，這些損失也只能自行吸收。她說，竊賊並沒有特定族裔的數量比較多，許多華裔 也經常不付錢就把商品帶走。

根據市警消息，此事件發生於2日下午3時50分左右，嫌犯是一名20歲左右的拉丁裔男子，身高約為173公分高，最後一次被看見時身著黑色短袖上衣、牛仔褲以及背有一個黑色後背包，事件發生後沿緬街往羅斯福大道逃逸。

全案尚在調查中，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。