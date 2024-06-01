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親巴示威者占布魯克林博物館 紐約6人被控罪

中央社／紐約1日綜合外電報導
布魯克林博物館舉行的親巴勒斯坦抗議活動，警方拘留了與其相關的近30人。（路透）
布魯克林博物館舉行的親巴勒斯坦抗議活動，警方拘留了與其相關的近30人。（路透）

紐約市警方今天表示，昨天在布魯克林博物館（Brooklyn Museum）舉行的親巴勒斯坦抗議活動，警方拘留了與其相關的近30人，其中有6人被控傷害罪與非法入侵罪。

綜合路透社與法新社報導，紐約市警察局發言人在以電子郵件發出的聲明中表示，遭逮捕的29人中，6人被控傷害與非法入侵等罪行；有16人獲釋，但命令他們必須出庭；另有7人則是在接到傳票後釋放。

根據目擊者指出，親巴勒斯坦示威者昨天占據紐約市布魯克林博物館部分區域，在主要入口上方懸掛橫幅，占領大廳大部分區域，並與警察發生扭打。

博物館表示，收到這起騷亂影響，包括警察和示威者在博物館內外發生的小型衝突，博物館提前1小時關閉。

博物館發言人在電郵中表示，「我們大廳現有與新安裝的藝術品遭到損壞。」

「示威人士進入建築物，我們的公共安全人員遭到身體和言語騷擾。」

昨天有數百名示威者湧入博物館，舉著橫幅和標語，高喊親巴勒斯坦口號。

雖然許多示威者留在博物館外，但也有一些人進入館內，博物館正前6根柱子上方掛起一面巨大的黑白橫幅，上面寫著「解放巴勒斯坦，摒棄種族滅絕」。

親巴勒斯坦組織「在我們有生之年」（Within Our Lifetime）敦促示威群眾，「為加薩而湧入布魯克林博物館」。據稱，示威群眾占領博物館，藉此迫使館方披露任何與以色列相關的投資，並撤回任何此類資金。

以色列在加薩（Gaza）的戰爭引發美國各地多起示威，這些示威大多發生在大學校園。根據「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，芝加哥大學（University of Chicago）今天的畢業典禮有數百名學生和教職人員選擇離席。

這類示威活動始於紐約哥倫比亞大學（Columbia University），後來蔓延到全美國以及歐洲和其它地方。

布魯克林博物館舉行的親巴勒斯坦抗議活動，警方拘留了與其相關的近30人。（美聯社）
布魯克林博物館舉行的親巴勒斯坦抗議活動，警方拘留了與其相關的近30人。（美聯社）
布魯克林博物館舉行的親巴勒斯坦抗議活動，警方拘留了與其相關的近30人。（路透）
布魯克林博物館舉行的親巴勒斯坦抗議活動，警方拘留了與其相關的近30人。（路透）

博物館 巴勒斯坦 紐約市

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