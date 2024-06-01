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紐約皇后區7號線兩男子被劫 警方追緝

記者高雲兒／紐約即時報導
圖中三名嫌犯在七號線實施搶劫。(市警局提供)
圖中三名嫌犯在七號線實施搶劫。(市警局提供)

經過皇后區眾多街區的地鐵7號線近日發生一起搶劫案，三名嫌犯搶劫兩名男子的手機，還對受害人拳打腳踢；警方日前公布嫌犯圖像，呼籲民眾提供線索。

根據警方，該案發生在5月28日凌晨4時10分左右，兩名分別為28歲和30歲的男性受害者正乘坐向北運行的七號線，當列車進入74街-百老匯大道站(74th Street-Broadway)時，三名男嫌趁機搶走28歲男子的手機。隨後，他們展示了刀具並威脅要對受害者開槍，兩方隨即陷入肢體衝突，其中一名男嫌用帶著銅指節的手，多次重拳打擊28歲受害男子的臉部。

之後三名嫌疑人步行離開74街站，並沿73街向北逃走。受害男子受輕傷，並被轉入艾姆赫斯特醫院，目前狀況穩定。

警方表示三名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

此外，該案發生的10天前，即5月19日晚，一名女子在皇后區廣場地鐵站等待7號線時遭遇偷竊，其錢包和珠寶被一名男子偷走，該嫌犯目前仍在逃。

地鐵站 皇后區 百老匯

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