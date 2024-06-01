挺巴團體占領紐約布碌崙博物館破壞館藏 已有34人被捕

博物館出於對建築、館藏、工作人員的擔憂，決定提前1小時關閉。圖為布碌崙博物館。(記者范航瑜／攝影)

紐約市警(NYPD)6月1日表示，日前占領布碌崙博物館 (Brooklyn Museum)的挺巴組織「在我們有生之年」(Within Our Lifetime)，已有34人被捕。此次占領活動導致布碌崙博物館藝術品受損，工作人員遭襲，博物館提前一小時閉館。

「在我們有生之年」總部位於紐約，由巴勒斯坦 人領導。5月31日，該組織在布碌崙博物館舉行抗議活動，要求該館披露並撤回與以哈戰爭相關的投資。

抗議活動於下午3時在巴克萊中心(Barclays Center)開始。數百名抗議人士在布碌崙(布魯克林)遊行，並於下午4時30分抵達布碌崙博物館。抗議者占領了博物館前的公共廣場，在博物館著建築上方懸掛了標語橫幅「解放巴勒斯坦、從種族滅絕中撤資」。

儘管安保人員攔下了許多抗議者，仍有部分人成功進入館內，占領了博物館大廳，還與警方發生了扭打衝突。

博物館發言人馬特曼 (Taylor Maatman) 表示，博物館入口遭抗議者封鎖，博物館內部和外牆上都張貼了橫幅。馬特曼同時透露，廣場上展出的一些藝術品在此次抗議中遭到了損壞，包括在雕塑上塗鴉。館方安保人員也受到了「身體和言語上的攻擊和騷擾。」

博物館官方聲明中表示：「出於對本館建築、館藏、工作人員的擔憂，我們決定提前1小時關閉」，並要求參觀民眾平靜地離開。

「在我們有生之年」則在社交媒體上發帖稱，該組織主席基斯瓦尼(Nerdeen Kiswani)被警方針對並遭遇了「暴力逮捕」，並稱警方扯下了她的頭巾。