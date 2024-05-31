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發死亡威脅…紐約男打上萬通電話 騷擾國會議員

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發死亡威脅…紐約男打1萬2000通電話 騷擾國會議員

編譯陳韻涵／即時報導
國會山莊。（美聯社）
國會山莊。（美聯社）

司法部與國會警察5月30日宣布，35歲紐約男子利笠(Ade Salim Lilly)在華盛頓特區坦承，在不到兩年半的時間內，撥打超過1萬2000通騷擾電話到國會，並曾揚言殺害一名國會職員。

來自紐約皇后區(Queens)的利笠2023年11月在波多黎各(Puerto Rico)落網，他今年5月30日坦承兩項控罪，分別是跨州通訊揚言綁架或傷害，以及撥打多通騷擾電話。

法律文件顯示，利笠在2022年2月到2023年11月期間，撥打的逾1萬2000多通騷擾電話中，有超過6526通打到54位國會議員在華盛頓特區的國會辦公室。

國會警察發言人表示，兩黨人士都有收到騷擾電話，但未說明特定受害對象。

法庭文件未詳述這些騷擾電話的目的，但當局表示，利笠試圖隱藏他的電話號碼，以蒙騙國會職員接聽他的電話。

司法部30日發出聲明表示，「大部分電話都是由國會職員或實習生接聽，在部分來電中，利笠狂暴憤怒，並以粗鄙的騷擾言語對接聽者說話。國會職員多次請利笠別再打電話，國會警察也曾多次明確告知這屬於騷擾電話，且具實質騷擾性質，受到法律規範禁止。」

當局表示，利笠曾在2022年10月21日的一通電話中，威脅接聽的國會職員說：「我會殺掉你，我會輾過你，我會用炸彈或手榴彈殺掉你。」

當局表示，利笠還曾在兩天內，打電話給一名國會議員超過500次。

利笠被捕後就一直被關押在拘留所，華盛頓特區地方法院法官凱利(Timothy Kelly)訂8月28日宣判刑期。

司法部 皇后區

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