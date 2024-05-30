郭文貴涉詐 公司前高管作證挪用公款、與川普親信掛勾

班農(右)未在郭文貴(左)旗下的機構做事，卻得到了用追隨者的捐款支付的100萬元。(路透)

中國富商郭文貴 涉嫌以反共為名進行天價詐騙的案件，30日繼續在紐約南區聯邦法院庭審，一名曾在郭文貴旗下機構任職高級管理人員的證人出庭，透露郭文貴與已認罪的共犯王雁平，通過網路直播誘捐和挪用投資基金的公款，用於私人事務。

30日出庭時，郭文貴一頭短髮、身著灰色西裝，在陪審團入場前，他利用法官與檢控雙方庭旁議事的時機，轉身環視旁聽席上的支持者，並與他們通過眼神與雙手合十的姿勢打招呼；在陪審團入場後，他便迴避與旁聽席上的任何交流，正襟危坐、或斜坐凝視正在發言的辯護律師。

左手轉右手 引誘追隨者捐款

檢方證人麥斯特雷羅(Karin Maistrello)當日繼續出庭，她畢業於中國南開大學，精通中英雙語及母語義大利語；她在2018年至2020年間曾在郭文貴旗下機構，包括「法治社區」(Rule of Law Society)以及金泉公司(Golden Spring)等，擔任重要職務，還被王雁平推薦成為「法治社會」的董事會成員。

郭文貴以「幫助中國異議人士」為名建立「法治基金」(Rule of Law Fundation)，鼓動他的追隨者為該基金捐款；麥斯特雷羅作證稱，郭文貴在線上直播中為「法治基金」募捐，宣稱獲得了大筆捐款，然而事實上，通過直播屏幕展示給觀眾的金錢流動紀錄，是王雁平私下要求麥斯特雷羅在郭文貴掌握的不同公司之間進行內部現金轉帳的結果，郭文貴和王雁平的行為構成了誘捐，但自己實際一毛未拔。

挪用公款

麥斯特雷羅作證說，新冠疫情爆發後，「法治社區」遵照郭文貴的意願，用基金的帳目購買了大量包括N95口罩在內的防護用品；隨後，郭文貴指示她將一部分防護用品從曼哈頓的辦公室直送到他位於康州的豪宅，另一部分捐給紐約市警，之後郭文貴要求麥斯特雷羅寫文章宣傳他用自己的錢慷慨解囊，捐贈給前線警員，遭到她拒絕。

此外，麥斯特雷羅還提到，她曾多次在高層會議中見到曾是前總統川普親信的班農(Steve Bannon)，班農此前經常用自己的名氣為郭文貴背書；對此麥斯特雷羅指出，班農在郭文貴旗下的所有機構中都不擔任職務，自己也沒見到他為機構做過任何事，卻從基金的帳目中拿走了100萬元。她說，自己作為身兼多個職務的公司管理人員，從郭文貴那裡領到的年薪才不過6萬餘元。

極度自負 以自我為中心

據法庭文件，麥斯特雷羅在案件偵辦時曾向檢方表示，極度自負是郭文貴身上具備的最重要的性格，所做的一切都只為自己。

辯方律師在交叉盤問時，曾重點提問證人是否了解郭文貴的身世背景、以及他受到中共威脅的情況，但麥斯特雷羅的回答表示，僅聽郭文貴本人提過，從未親自了解；她說，記得2017年中國國安部門曾找過郭文貴，但她直到2018年才入職郭旗下的機構。

當被問及在任職期間是否清楚郭文貴有被綁架的風險、以及中國國安人員曾將郭的妻兒從中國帶到美國威脅他的情況時，麥斯特雷羅均表示沒有印象；最後她還提到，在入職之初，郭文貴聲稱「郭媒體」的網站遭到中共方面的網路攻擊，要求她帶領技術團隊調查，可最終未得出什麼結果。