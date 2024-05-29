「我有1/8華裔血統」中小企業署長訪法拉盛2商家 喝奶茶買音響

家樂餅屋店主Maria表示，疫情期間透過申請SBA的薪資保護貸款計畫(PPP)獲得了近五萬元的資金，這在一定程度上緩解了其資金壓力。(記者高雲兒／攝影)

國會眾議員孟昭文 聯合聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)署長古茲曼(Isabella Casillas Guzman)，於29日訪問皇后區 ，深入了解當地小企業的經營狀況，特別是法拉盛的兩家華人小企業。業主們對於SBA在維持企業運轉和拓展市場方面所提供的支持表示感謝。

自2021年起擔任SBA署長的古茲曼，每年為美國小企業提供高達500美元的資金支持，服務範圍包括提供貸款 、補助金、商業計畫開發、商業諮詢以及協助獲得政府合同等。此行是她首次訪問孟昭文所代表的皇后區選區，古茲曼還特別提到，自己有八分之一的華人血統，為此行更添意味。

古茲曼和孟昭文首先造訪了皇后學院的小企業發展中心。接著，他們訪問了法拉盛北方大道的「家樂餅屋」，該店於2017年開業，疫情期間遭受嚴重打擊。幸運的是，店鋪透過申請SBA的薪資保護貸款計畫(PPP)獲得了近五萬元的資金，這在一定程度上緩解了其資金壓力。店主Maria對此表示感謝，並邀請古茲曼和孟昭文品嘗了其招牌奶茶和麵包。

古茲曼和孟昭文的第二站是位於羅斯福大道的「紐約數碼城」。店主繆紙子回顧起2019年末開業時的艱難情況，但現在已經營得有聲有色，在法拉盛擁有五家分店。古茲曼對繆紙子的經營才能表示讚賞，並對店內的產品表示興趣，甚至購買了一個隨身音響。

繆紙子說，她目前計畫申請504貸款，用於購買倉庫。聯邦小企業局紐約區經濟發展專員郭曼麗表示，將積極為繆紙子申請504貸款，並協助她申請政府合約及可獲補助的節能環保項目「投資美國」計畫。