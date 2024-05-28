參議員搖頭否決 紐約大都會公園賭場計畫將胎死腹中?

拉莫斯於28日正式宣布將反對花旗球場周遭興建賭場的計畫。(取自拉莫斯X @jessicaramosqns)

在經過三次里民大會、一項民意調查、一項調查以及無數次與區內居民的對話後，紐約州 參議員拉莫斯(Jessica Ramos)終於在28日正式宣布，拒絕大都會 球團在她的選區內建設賭場等娛樂複合設施；她表示，自己已得出結論，大多數周遭住民不歡迎在自家後院建設賭場的提案。

根據拉莫斯辦公室的說法，這一項目提議的地點位於花旗球場(Citi Field)停車場，該地區屬於公園用地，若欲更改用途，需要得到州參議員批准進行所謂的「公園土地轉讓(alienation of parkland)」；這一法律步驟是該地點商業開發的必要條件，所以拉莫斯的意見至關重要。

主導該建案的紐約大都會隊(New York Mets)的老闆柯恩(Steve Cohen)去年表示，這個名為「大都會公園(Metropolitan Park)」的項目，將斥資80億元，建設結合博彩、酒店等娛樂場所來促進周邊社區的發展；然而，拉莫斯並不同意這項提案，她援引自己委託的民意調查表示，有61%的受訪者表示不希望在皇后區 建設賭場，另有75%的受訪者反對在自己社區內建設賭場。

紐約州參議會將在接下來數天內結束今年的立法會期，拉莫斯在這個時間點宣布此項消息令外界十分矚目。拉莫斯表示，她受到賭場項目支持者及其盟友的巨大壓力，要求她支持該項目，包括一些社區成員，他們認為這將為該地區帶來急需的工作機會。

皇后區促進聯盟(The Coalition for Queens Advancement)曾號召數十名當地居民、社區領袖和小型企業主於13日下午聚集在傑克森高地(Jackson Heights)的多元廣場(Diversity Plaza)舉行集會。組織集會的雷耶斯(Olga Reyes)說，80年來花旗球場周遭一直只是充滿柏油路的停車場，我們希望這種情況能夠改變，我們想要更多工作機會。

當時拉莫斯僅透過電子郵件回覆集會民眾訴求，她在信中表示，「柯恩正在努力贏得他的賭場競標的支持，而我正在奧伯尼(Albany)代表我的選民，很顯然，他們大多數都不希望此賭場的興建。」

皇后區民選官員中，區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、市議員莫亞(Francisco Moya)、皇后區州眾議員艾柏里(Jeffrion Aubry)也在20日致信拉莫斯，希望她可以支持柯恩團隊的計畫。

官員的信中提到，「這項耗資80億元的大都會公園開發計畫，提供我們一個改造的機會。身為有民意基礎的社區領袖，我們全心全意地支持將這片柏油地改造為一個充滿活力的經濟和社區中心，同時創造2萬3000個新工作機會。我們的社區仍在從疫情中復甦，迫切地需要這些工作，這是社區一次千載難逢的機會。」

但拉莫斯並未被說服，她說，「我理解從理查茲的角度來看，他當然希望我們能夠對皇后區的各項投資表示同意，我只是不認為這是未來前進的最佳方式。」

據拉莫斯28日發布的聲明，她表示自己已起草了一份土地轉讓法案，作為大都會公園的替代方案。這個方案將允許柯恩與硬石公司(Hard Rock)在拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)周邊進行建設，同樣能夠吸引遊客，並促進經濟發展，儘管獲利會少一些。