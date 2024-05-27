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紐時：歐美仿效中國產業政策 在清潔能源領域瘋狂追趕

紐約非法電子菸氾濫99%來自中國 市府：已開鍘15家批發商

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
最新調查研究顯示，自2020年紐約市禁售風味電子菸以來，市場上充斥的非法電子菸中，99%均來自中國。圖為此前市府針對非法銷售一次性電子菸的15家批發商展開了執法行動。(取自州警辦公室X平台)
最新調查研究顯示，自2020年紐約市禁售風味電子菸以來，市場上充斥的非法電子菸中，99%均來自中國。圖為此前市府針對非法銷售一次性電子菸的15家批發商展開了執法行動。(取自州警辦公室X平台)

最新調查研究顯示，自2020年紐約市禁售風味電子菸以來，市場上充斥的非法電子菸中，99%均來自中國。

國際菸草巨頭奧馳亞(Atria)集團旗下電子菸品牌Njoy，委託市場研究組織WSPM在全市五大區、106處地點展開調查，在今年2月1日至3月21日，調研人員在街邊及垃圾桶內，收集用光後被丟棄的電子菸。

在收集的2000個樣本中，99%為中國出口，且99%為禁售的風味電子菸，50%樣本均來自中國生產的Air Bar Disposable電子菸。其他的電子菸品牌還包括EBCreate、BREEZE SMOKE、以及LAVA Plus，分別占樣本總數的6.8%、5.3%、以及4.6％。

市長亞當斯(Eric Adams)的發言人則回應，市府正在處理這個問題，不會對製造和批發商向青少年提供非法有害的產品而坐視不理。市府針對非法銷售一次性電子菸的15家批發商已經採取了行動，州警辦公室日前還聯合市警局，打擊了一家主要分銷商，他們涉嫌從外國分銷商購買價值百萬元的非法電子菸，這些產品最終流入便利店、菸草店、以及城市中的其他零售商。

在去年，聯邦監管機構曾向兩家中國公司發出警告函，他們分別是生產Esco Bars商品的深圳新宜康科技股份有限公司(Shenzhen Innokin Technology Co. Ltd.)，以及進口和分銷Breeze產品的Breeze Smoke有限公司。

美國食品藥品監督管理局(FDA)菸草產品中心主任金恩(Brian King)表示，科學明確顯示，使用電子菸的大多數青少年報告說，他們用的電子菸都是一次性並且為風味菸。鑑於它們對於青少年的吸引力，這些產品一直為FDA的執法重點，而上述公司卻一直在美國製造、分銷或進口未經授權的菸草產品。

FDA 亞當斯 紐約市

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